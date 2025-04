O que muda na saúde do coração com a chegada do outono

Formada em Comunicação Integrada - Ênfase em Jornalismo, pela PUC-Minas, concluída em 2007. Iniciou sua carreira nos Diários Associados no mesmo ano, com passagem pelos jornais Diário da Tarde, Aqui, Estado de Minas e, na internet e no Portal Uai.

O outono chega trazendo consigo uma mudança nas temperaturas, e com ela, novos cuidados com a saúde. Para a cardiologista e especialista em medicina do estilo de vida, Fernanda Weiler, é importante que as pessoas estejam atentas às possíveis alterações no organismo provocadas pelo clima mais frio, especialmente em relação à saúde do coração. Segundo a médica, a mudança de estação pode aumentar o risco de eventos cardíacos, como infartos e picos de pressão arterial, devido ao impacto do frio no sistema circulatório, especialmente para aqueles que já têm fatores de risco preexistentes.



“Com a chegada do outono, as temperaturas mais baixas fazem com que o corpo precise trabalhar mais para manter a temperatura interna. Isso pode resultar em um aumento na pressão arterial, especialmente em pessoas com histórico de hipertensão ou outras condições cardíacas. O frio pode também alterar a viscosidade do sangue, tornando-o mais espesso, o que aumenta o risco de tromboses e outros problemas cardíacos. Portanto, é essencial adotar hábitos que fortaleçam a saúde cardiovascular e melhorem a resistência do corpo à mudança de estação”, explica Fernanda.





A medicina do estilo de vida se baseia na premissa de que boas escolhas de vida, como alimentação equilibrada, prática regular de exercícios físicos, manejo do estresse e qualidade do sono, são fundamentais para manter o coração saudável em todas as estações. Fernanda defende que a mudança de hábitos não precisa ser radical, mas sim uma adaptação gradual e constante.



A alimentação desempenha um papel central nesse processo. “No outono, o cardápio deve incluir alimentos que favoreçam o fortalecimento do sistema cardiovascular, como alimentos ricos em antioxidantes, fibras e gorduras boas, como abacate, nozes, peixes ricos em ômega-3 e legumes da estação. É importante também reduzir o consumo de alimentos processados e ricos em sal, que podem aumentar a pressão arterial”, afirma Fernanda.



Outro pilar é a prática regular de atividade física. No outono, o clima mais ameno torna a estação ideal para atividades ao ar livre, como caminhadas, corridas leves e exercícios em contato com a natureza. “A atividade física regular melhora a circulação sanguínea, reduz o estresse e ajuda a controlar a pressão arterial. Mesmo em temperaturas mais baixas, não devemos abandonar a prática. Ao contrário, ela é ainda mais importante para manter a saúde do coração”, explica a médica.





O manejo do estresse é outro fator crucial para a saúde cardiovascular, especialmente quando as mudanças sazonais afetam o humor e o bem-estar. Fernanda recomenda técnicas de relaxamento, como meditação, yoga ou até mesmo momentos de lazer em família, para equilibrar os níveis de dopamina, ocitocina, serotonina e endorfina, hormônios essenciais para o bem-estar e a saúde emocional.

“O estresse crônico é um dos principais fatores que contribuem para doenças cardíacas. No outono, com a mudança de rotina e os dias mais curtos, pode ser um bom momento para rever os hábitos e dedicar-se mais ao autocuidado”, sugere.



A qualidade do sono também não pode ser negligenciada. A redução das horas de luz no outono pode afetar o ciclo circadiano e a qualidade do sono. “Dormir bem é fundamental para a recuperação do corpo e para o equilíbrio da pressão arterial. O sono insuficiente pode elevar o risco de doenças cardíacas, então, é importante estabelecer uma rotina que favoreça um descanso adequado”, complementa Fernanda.

