No mês de março, o Brasil celebra o "Março Verde", uma campanha de conscientização em saúde visual da Confederação Brasileira de Óptica e Optometria (CBOO), em parceria com o World Council of Optometry (WCO), a Associação Latino Americana de Optometria e Óptica (ALDOO) e entidades estaduais filiadas. A campanha visa reforçar a população sobre a importância da saúde visual e o papel fundamental da optometria na promoção do bem-estar ocular e ocorre com objetivo de chamar a atenção para os 50 milhões de brasileiros que sofrem com problemas de visão - segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), sendo que 60% desses casos envolvem cegueira e deficiência visual.

Segundo a OMS, o optometrista é o responsável pela atenção primária em saúde visual atuando como principal barreira à cegueira evitável, desempenhando um papel essencial na detecção precoce de problemas de visão e na promoção da saúde ocular em todas as faixas etárias. “Cegueira evitável é um dos mais trágicos e desgastantes problemas globais. A optometria é parte essencial da equipe que irá combater esses números, ao compreender as necessidades mundiais do cuidado com o olho e entregando tratamento visual efetivo e sustentável às pessoas necessitadas, deste modo garantindo seu direito fundamental à visão”, afirma o secretário geral da Confederação Brasileira de Óptica e Optometria (CBOO), Irineu Ricardo Marios.

Segundo ele, o Conselho Internacional de Oftalmologia classifica o optometrista em seu Código de Ética como um profissional especializado no estudo do ato visual, capacitado para realizar exames abrangentes e prescrever óculos para correção de erros refrativos: “O próprio Conselho Internacional de Oftalmologia reconhece que o profissional optometrista é treinado para detectar, medir e corrigir de erros refrativos (miopia, astigmatismo, hipermetropia), bem como é capaz de detectar a visão subnormal e a presença de problemas oculares”, completa.

Leia: Saúde ocular: doenças acometem a visão de 50 milhões de brasileiros

A profissão é reconhecida e respeitada no exterior. No Brasil, os profissionais com formação de nível superior tiveram seu direito ao livre exercício profissional reconhecido pelo STF. Os Optometristas atuam na saúde primária tratando de problemas oculares mais comuns, sendo que o optometrista desempenha um papel vital ao identificar problemas comuns de visão e avaliar a saúde geral do olho. “Caso seja detectada alguma patologia, o optometrista encaminha o paciente para diversos especialistas da área da saúde (oftalmologista, endocrinologista, cardiologista, neurologista, entre outros), garantindo um atendimento multidisciplinar e integrado”, conta o tecnólogo em optometria, Arlindo Mitsuo Tsumanuma.

Erros de refração

Dados do CBOO, apontam que cerca de 95% dos problemas visuais são erros de refração, que podem ser facilmente corrigidos com uma simples prescrição de óculos, destacando a eficácia do trabalho dos optometristas na promoção da saúde ocular. “Nesse contexto o optometrista estuda cerca de 1985 horas para a prescrição de óculos, superando em quantidade de horas de estudo os oftalmologistas. No Sistema Único de Saúde (SUS), a demanda por atendimentos oftalmológicos é significativa, como evidenciado em Curitiba, onde 54 mil pessoas aguardam na fila de espera, conforme dados da Secretaria Municipal de Saúde. Esta realidade reforça a importância do papel do optometrista no contexto da saúde pública, proporcionando um atendimento precoce e eficaz para problemas visuais”, completa o presidente do Conselho Regional de Óptica e Optometria (CROO/PR), Carlos Eduardo Scarpim Winnikes.

Leia: Saúde ocular: doenças acometem a visão de 50 milhões de brasileiros

Quando buscar um optometrista?