683

Uma pesquisa realizada, em 2022, pela ONG Retina Brasil com apoio da Roche, atesta que mais de 40% dos pacientes com DMRI úmida em tratamento, em algum momento de suas jornadas, não aderiram aos cuidados básicos Freepik





Doenças que afetam a retina das pessoas e podem prejudicar a visão a longo prazo são cada vez mais prevalentes no Brasil e no mundo. A degeneração macular relacionada à idade (DMRI) úmida e o edema macular diabético (EMD), por exemplo, são duas das principais causas de perda de visão entre pessoas acima de 55 anos e afetam cerca de 40 milhões de pessoas em todo o mundo. No Brasil, essas duas doenças atingem, hoje, 1,4 milhão de pessoas, segundo dados da Clarivate Decision Resources Group, e podem exigir tratamento com injeções intravítreas (dentro do olho) até uma vez por mês.





TRATAMENTO





Leia também: Quem viu eclipse sem proteção apresenta mancha na visão; entenda Uma pesquisa realizada, em 2022, pela ONG Retina Brasil com apoio da Roche, atesta que mais de 40% dos pacientes com DMRI úmida em tratamento, em algum momento de suas jornadas, não aderiram aos cuidados básicos . Alguns deles queixaram-se das muitas aplicações de injeção e do desconforto, dor e irritação gerados pelos cuidados, bem como do tempo de espera para marcar consultas, exames e do deslocamento necessário para receber o tratamento.





Nos últimos anos, a ciência tem investido em pesquisa clínica com o objetivo de preservar a visão das pessoas e atenuar a jornada dos pacientes com doenças da retina, em busca de inovações capazes de melhorar a qualidade de vida dos pacientes e de suas redes de apoio, familiares e cuidadores. “Tivemos um salto muito grande nos últimos 15 anos com o advento das terapias chamadas antiangiogênicas, que são medicações injetáveis que mudaram o curso dessas patologias, capazes de não só estabilizar a doença como melhorar a visão”, contextualiza o oftalmologista.