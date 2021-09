Polícia investiga duas hipóteses para morte de mulher no Morro do Querosene

O crime ocorreu no Aglomerado Morro São José, na Favela do Querosene (foto: Reprodução/Redes sociais)

A polícia ainda não tem pistas de quem teria matado, nesse sábado (4/9), Juliana Aparecida dos Santos, de 43 anos, encontrada caída, com tiros no peito e nos braços, na cozinha da casa onde morava, no Aglomerado Monte São José, no Morro do Querosene, Zona Oeste de Belo Horizonte.

A polícia trabalha com duas hipóteses. A primeira, de acerto do tráfico de drogas, uma vez que a vítima, segundo seu irmão e vizinhos, era viciada em drogas. Um homem foi visto nas imediações.

A segunda hipótese é que a mulher teria sido morta pelo filho, com quem vivia, e que tem problemas mentais. Ele está desaparecido.

Dentro da primeira hipótese, os policiais já conseguiram testemunhas que contaram que o suspeito foi visto caminhando pela Rua Sete Câmara, paralela à Avenida Raja Gabaglia, e que ele estaria ''apressado''. Testemunhas, porém, não cosenguiram descrever as características do homem que levasse a polícia a enconrá-lo.