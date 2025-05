'O mal não vai prevalecer, estamos todos nas mãos de Deus', diz Leão 14

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - "O mal não vai prevalecer, estamos todos nas mãos de deus", disse o novo papa Leão 14 na sacada da Basílica de São Pedro, em seu primeiro discurso após ser eleito.

"Vamos em frente, somos discípulos de Cristo. O mundo precisa de sua luz, a humanidade precisa dele. Ajudem também vocês, a construir pontes, com o diálogo, para sermos um só povo em paz", continuou o norte-americano.

O primeiro papa americano e peruano da história também fez um apelo para a união da igreja e dos povos. "Todos podemos caminhar juntos na direção daquela pátria a qual Deus nos preparou. À igreja de Roma, uma saudação especial. Necessitamos sermos juntos uma igreja missionária, que constrói pontes e diálogos, prontos para receber de braços abertos, todos que precisam de caridade, presença, diálogo e amor".

O papa Leão 14 recordou sua passagem pelo Peru em suas primeiras declarações após a eleição, nas quais fez em espanhol uma saudação à sua "querida diocese de Chiclayo".

"Permitam-me também uma palavra, uma saudação (...) de modo particular à minha querida diocese de Chiclayo, no Peru, onde um povo fiel acompanhou seu bispo, compartilhou sua fé", destacou ele da sacada de São Pedro, no Vaticano.

O até então cardeal americano Robert Francis Prevost, que também tem nacionalidade peruana, lembrou ainda de seu antecessor: "Obrigado, papa Francisco!".

Ele também agradeceu a seu antecessor, o papa Francisco, e disse que ser "filho de Santo Agostinho, agostiniano, que disse 'com vocês sou cristão, para vocês, bispo'.

