Um homem, de 29 anos, suspeito de um assassinato em Juazeiro do Norte, no Ceará, e que estava foragido, foi preso pela Polícia Militar Rodoviária (PMRv), durante abordagem em um ônibus de turismo, para fiscalização, no KM 22 da rodovia LMG-653, próximo a Montes Claros, no Norte de Minas. A ação faz parte da Operação Sentinela das Estradas.





A abordagem ocorreu na madrugada desta segunda-feira (20/1). Entre os 42 passageiros, estava o suspeito, que acabou sendo descoberto, quando seu nome foi verificado por meio do sistema de computadores.





Está em aberto o mandado de prisão MP n°0008037-02.2018.8.06.0112.01.0004-08, expedido em 29 de maço de 2021, pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Juazeiro do Norte, do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, válido até 15 de abril de 2038, pela prática de homicídio.





O homem foi levado para a Delegacia de Polícia Civil (PCMG), de Montes Claros, onde aguarda a transferência para o Ceará.

Dez policiais, comandados pelo tenente Maycon, participaram da operação.

