Jojo Todynho faz cirurgia após perder 80kg: a busca por procedimentos

Após perder cerca de 80 quilos com cirurgia bariátrica, dieta e exercícios físicos, a cantora Jojo Todynho realizou recentemente uma série de procedimentos estéticos para remover o excesso de pele corporal, principalmente na região das pernas. Assim, Jojo junta-se a um grande número de pessoas que têm buscado o consultório de cirurgiões plásticos após uma perda de peso significativa.

“Com o emagrecimento, há um efeito adverso causado pela perda de volume corporal: o surgimento da flacidez. Essa sobra de pele pode ser considerável e os tratamentos menos invasivos não dão conta de atender a essa demanda”, explica o cirurgião plástico membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP) e da Associação Brasileira de Cirurgia Plástica (BAPS), Carlos Manfrim.





De acordo com o especialista, os pacientes chegam em busca de procedimentos transformadores pós-perda de peso para remover o excesso de pele que às vezes fica nos braços, abdômen, coxas e outras áreas.

“Muitos relatam uma situação conflitante de estarem felizes com a perda de peso, mas desapontados por não atingirem sua meta de imagem corporal", acrescenta a cirurgiã plástica, membro titular da SBCP, Heloise Manfrim. “É nesse ponto que a cirurgia plástica pode desempenhar um papel crucial nas etapas finais da transformação de uma pessoa por meio de procedimentos de enrijecimento da pele, como lifting corporal”, diz Carlos.





O médico explica que um lifting corporal em cirurgia plástica é um procedimento ou combinação de procedimentos que visam remover o excesso de pele e gordura de várias partes do corpo. “Ele pode envolver o lifting na parte superior do corpo ou na parte inferior. Procedimentos no peito e costas, lifting de braço (braquioplastia) e um lifting de mama (mastopexia) também são realizados. Já na parte inferior, que aborda o corpo médio e inferior, inclui o abdômen, a cintura, os quadris, os glúteos e as coxas. Muitas vezes, envolve uma incisão que percorre a circunferência do corpo, removendo o excesso de pele e gordura e reposicionando e apertando os tecidos”, comenta.





Segundo Heloise, os melhores candidatos para lifting corporal são aqueles que atingiram um peso estável, têm boa saúde e expectativas realistas sobre os resultados da cirurgia. “Conversar francamente com o cirurgião plástico, discutindo as expectativas e ouvindo as orientações do profissional, é o mais indicado. Ele avaliará e indicará o procedimento mais adequado para conquistar um resultado natural, mas que, ainda assim, atenda aos desejos do paciente”, explica.

“Os pacientes podem escolher ter uma ou várias áreas tratadas ao mesmo tempo. Esses procedimentos geralmente são extensos e envolvem um tempo de recuperação significativo. Eles também podem resultar em muitas cicatrizes, embora os cirurgiões plásticos tentem fazer incisões em áreas menos visíveis, sempre que possível”, destaca Carlos Manfrim.





O cirurgião plástico ressalta que um lado muito positivo é que a cirurgia plástica passou por uma grande revolução de técnicas, incluindo muitas tecnologias de retração da pele que podem ser feitas durante a cirurgia. “Os resultados são cada vez mais naturais, harmoniosos e as cicatrizes estão cada vez mais escondidas. Tudo isso traz um reflexo importante para o bem-estar do paciente”, reforça Heloise.



