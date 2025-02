Após longa fritura, Lula demite Nísia Trindade do Ministério da Saúde

Após um arrastado processo de fritura, Nísia Trindade foi, finalmente, demitida do posto de ministra da Saúde.

A demissão foi confirmada nesta terça-feira, 25, depois de ela ter sido chamada para uma reunião fora de agenda no Palácio do Planalto com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A demissão dá início à esperada reforma que o presidente fará no primeiro escalão do governo.

Mais cedo, Nísia havia participado de uma solenidade com o presidente para anunciar um acordo para a produção de vacinas e medicamentos. O Ministério da Saúde ficará com Alexandre Padilha, que deixa a Secretaria de Relações Institucionais. Ele ocupou o posto no governo de Dilma Rousseff e já exercia, neste governo, influência em diversos setores da pasta.

Ex-presidente da Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz), Nísia Trindade vinha sendo fritada já há algum tempo. Inicialmente, partidos do Centrão almejavam a vaga. Mais recentemente, o presidente decidiu que a pasta deveria ficar com o PT. Padilha era o favorito, mas outros candidatos corriam por fora. Chegou a haver uma corrida interna, inclusive com lances de fogo amigo, como mostrou o PlatôBR dias atrás.

Com a troca, fica aberta a vaga na Secretaria de Relações Institucionais. Também nesta terça-feira, Lula conversou com o deputado petista José Guimarães (CE), listado há semanas entre os concorrentes ao cargo.