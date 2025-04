Jojo Todynho ataca o SUS: "Cala a sua boca", dispara Andressa Urach

Jojo Todynho está no centro de mais uma polêmica explosiva e, desta vez, envolvendo diretamente o Sistema Único de Saúde (SUS), uma das maiores conquistas sociais do país. Em um discurso inflamado no podcast “Fala Guerreiro Cast”, a cantora disparou contra o SUS, seus defensores e até usou ironias para atacar quem diz apoiar o sistema, mas utiliza plano de saúde particular. As declarações causaram revolta imediata nas redes sociais e levaram figuras públicas como Cariúcha e Andressa Urach a se pronunciarem em defesa do serviço público de saúde.

“‘Sou socialista’. Eu chego na faculdade e estão de iPhone 16. Eu falei: ‘Eu quero ser socialista’. ‘Viva o MST’, mas está de Redley no pé. Então, não conta”, ironizou Jojo, deixando claro seu posicionamento político e desdenhando dos que, segundo ela, vivem em contradição. Em seguida, o alvo foi o SUS: “As pessoas que muito falam sobre essa questão de ‘Viva o SUS’ […] têm plano de saúde. A realidade é que está todo mundo com dinheiro no bolso e querendo mais que a sociedade se exploda.”

O vídeo rapidamente se espalhou nas redes sociais, causando comoção. E não demorou para que Cariúcha, sua rival pública, aparecesse com uma resposta afiada: “A cirurgia do estômago não diminuiu só o tamanho da pessoa. Diminuiu também o cérebro dela.” Em um desabafo, ela declarou ter crescido dependendo exclusivamente do SUS, e que sua família foi salva pelo sistema em várias ocasiões. “Viva o SUS, nós dependemos do SUS para quase tudo, não só para a saúde.”

A polêmica ganhou novos contornos quando, já ciente da repercussão, Jojo dobrou a aposta e voltou ao Instagram com mais ataques: “Vamos falar de SUS? Ele é lindo no papel, nossa, perfeito. Projeto magnífico. Ele funciona? Não.” E continuou, provocando: “Diga para mim, há quanto tempo você está na fila aguardando por uma cirurgia? […] Conseguiu o remédio que precisa para viver?”

Se o objetivo era causar barulho, ela conseguiu. Internada com pneumonia, Andressa Urach também não ficou em silêncio. Visivelmente irritada, ela gravou um vídeo direto de um leito hospitalar em que defendeu com firmeza o SUS. “Em 2014 fiquei internada pelo SUS porque não tinha dinheiro. O SUS salvou a minha vida. Então, Jojo, você cala a sua boca, tá? Lava essa tua boca para falar de mim”, disparou, mencionando ainda o passado polêmico da cantora: “Agora tá querendo dar uma de riquinha, de boazuda, tá convertidinha. Deus tá vendo os teus pecados.”

Andressa finalizou com uma fala emocionada: “Eu fiz um ano de enfermagem e sou grata a cada técnico, a cada enfermeiro, a cada médico. O SUS só não é melhor por causa dos desvios de verba. O SUS é incrível.”





