BH: jovem é executado após ser atraído para conversa

Um jovem de 22 anos foi morto a tiros momentos depois de sair de casa para conversar com um amigo, na noite dessa quinta-feira (22/5), no bairro Esplanada, na Região Leste de Belo Horizonte. Uma denúncia sobre o tráfico de drogas pode ter motivado o crime.

A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) foi acionada depois que vizinhos do jovem ouviram barulho de tiros. No local, posteriormente isolado, conhecido como “Pedreirinha” com intenso tráfico de drogas, os militares foram informados que uma vítima de disparos de arma de fogo havia sido socorrida e levada à UPA Leste.

Conforme o boletim de ocorrência, a irmã do jovem baleado relatou que o rapaz estava em casa com os pais quando um amigo o chamou no portão. O jovem desceu e, momentos depois, a família ouviu disparos e gritos de socorro. O pai desceu, encontrou o filho com sangramento na região do tórax e, com ajuda do cunhado, levou a vítima para atendimento médico.

A família não ouviu discussão na porta de casa. A irmã também contou que questionou o amigo do jovem, que ainda estava na rua, e ele disse que só viu um “vulto” e se escondeu na casa vizinha, com medo de também ser ferido pelos disparos.

De acordo com o registro policial, a irmã do jovem também relatou uma situação com a namorada dele que pode ter motivado o crime. Isto porque o rapaz se relacionou por cinco anos com uma mulher e, depois do término, ela se envolveu com um homem envolvido no tráfico e suspeito de ser mandante de homicídios na região.

Depois de um tempo, a mulher voltou a se relacionar com a vítima, o que pode ter motivado o crime. O suspeito é o ex-namorado da mulher, líder de uma gangue que ocupa o ponto de drogas na “Pedreirinha”. De acordo com a PM, o homem é constantemente visto no local acompanhado de seguranças.

Conforme a PM, a mãe do jovem ligou para a mulher, que afirmou que a vítima havia sido o denunciante de uma ocorrência de tráfico que levou à prisão de um suspeito na terça-feira (20). A informação, porém, não foi confirmada.

Em contato com a equipe médica da UPA, foi informado que o rapaz deu entrada com 10 perfurações no abdômen, tórax e braços e morreu na unidade hospitalar.

Até o encerramento da ocorrência, o amigo do jovem, a namorada e o ex-companheiro dela não foram encontrados. As investigações seguem com a Polícia Civil.