Manhã fria e tarde quente: veja previsão do tempo para a sexta (23) em BH

Repórter de Gerais. Formada em Jornalismo pela PUC Minas e pós-graduada em Produção em Jornalismo Digital. Estagiou no Estado de Minas em 2020 e 2021, quando foi efetivada como repórter.

Nesta sexta-feira (23/5), a previsão meteorológica indica que o dia é de céu claro a parcialmente nublado, com temperatura baixa nas primeiras horas do dia e à noite, e tempo seco nas horas mais quentes do dia.

Segundo a Defesa Civil municipal, a temperatura mínima registrada na capital foi de 15,1°C e a máxima estimada é de 28°C. A umidade relativa mínima do ar fica em torno de 30% à tarde.

Na Estação Mangabeiras, na Região Centro-Sul de BH, a temperatura mínima foi de 15,1°C, às 5h40. Na Estação Cercadinho, na Região Oeste, a temperatura mínima foi de 15,2°C, com sensação térmica de 6,0 °C, às 6h. Na Pampulha, a temperatura mínima foi de 15,1°C, com sensação térmica de 16,9 °C, às 6h.

A sexta em Minas

A sexta-feira (23/5) segue sob a atuação de uma alta pressão que deixa o tempo estável na maioria das regiões de Minas Gerais.

O avanço de uma frente fria sobre o oceano, nas imediações do litoral da Região Sudeste, favorece o aporte de umidade para o interior do continente, deixando a tarde e noite mais nubladas nas regiões Sul e Zona da Mata.

No restante do estado, sexta de sol entre poucas nuvens, com temperaturas amenas pela manhã e um leve aquecimento durante o dia.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A temperatura mínima registrada em Minas foi de 8ºC na Região Sul e a máxima prevista é de 33ºC no Norte.