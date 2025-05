Vacinação contra gripe ocorrerá em oito pontos de BH neste sábado (24/5)

A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) anunciou que, neste sábado (24/5), ofertará, excepcionalmente, doses da vacina contra gripe em oito pontos espalhados pela capital mineira.

As doses serão ofertadas em diferentes horários. De acordo com o poder público municipal, o objetivo é ampliar a cobertura do imunizante e facilitar o acesso da população à vacinação.

Os locais de aplicação serão variados, como praças, parques, estações de ônibus, shoppings e um centro de saúde. Essa ação é mais uma estratégia para reforçar a proteção das pessoas contra as doenças respiratórias, comuns nesta época do ano.

Locais de vacinação

ViaShopping: Av. Afonso Vaz de Melo, 640 - Barreiro (2º piso, próximo às Lojas Americanas) Aplicações: das 10h às 17h Centro-Sul - Shopping Cidade: Rua dos Tupis, 337 - Centro (piso GG05 - ao lado do Madero)

Aplicações: das 9h às 18h



Estação Pampulha: Praça Olavo Kafunga Bastos, 34 - Jardim Atlântico Aplicações: das 8h às 17h Venda Nova - Centro de Saúde Rio Branco: Rua Crisanto Muniz, 120 - Rio Branco

Aplicações: das 8h às 17h

A subsecretária de Promoção e Vigilância à Saúde, Thaysa Drummond, reforça a importância da imunização, especialmente entre os grupos mais vulneráveis, como idosos, crianças pequenas, gestantes e pessoas com comorbidades. "Evitar que a doença se espalhe é a melhor forma de proteger nossa comunidade. A vacina é segura, gratuita e fundamental para prevenir complicações decorrentes da gripe, que pode evoluir para quadros mais graves e sobrecarregar os serviços de saúde", alerta.

O Centro de Saúde Rio Branco, na Regional Venda Nova, também estará aberto para o atendimento de pessoas com problemas respiratórios neste sábado, garantindo assistência das 7h às 19h. Esse será o terceiro sábado de funcionamento da unidade. Do total de consultas realizadas nos sábados 10 e 17 de maio, nos centros de saúde abertos, mais de 37% foram no Rio Branco.