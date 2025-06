Motorista de van infarta e bate em muro no Sul de Minas

Jornalista formada pela PUC Minas, repórter de Gerais do Jornal Estado de Minas com passagem pela redação do jornal Hoje em Dia e Portal R7, da Record TV Minas

Ao menos 12 pessoas ficaram feridas durante um acidente com uma van na MGC-369, em Alfenas, no Sul de Minas Gerais, na madrugada deste sábado (14/6). O veículo colidiu com um muro às margens da estrada.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), a suspeita é que o motorista sofreu um infarto e acabou perdendo o controle da direção. Antes da chegada das equipes de resgate, o condutor foi socorrido por um parente e levado até um hospital da região.

Todas as 12 vítimas eram passageiras da van. Ainda conforme os militares, todos tiveram ferimentos leves.

Os passageiros foram avaliados e atendidos no local pelas equipes do Corpo de Bombeiros, do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e da EPR Sul de Minas, concessionária responsável pela rodovia. Em seguida, as vítimas foram encaminhadas ao Hospital Alzira Velano, em Alfenas.

As causas do possível mal súbito e demais detalhes do acidente ainda estão sendo apuradas. O muro não teve danos estruturais.