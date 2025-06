Morre quarta vítima de acidente entre ambulância e carreta em Minas

Jornalista formada pela PUC Minas, repórter de Gerais do Jornal Estado de Minas com passagem pela redação do jornal Hoje em Dia e Portal R7, da Record TV Minas

A quarta vítima do acidente entre uma ambulância da Prefeitura Municipal de Capinópolis, na Região do Triângulo Mineiro, e uma carreta, morreu. A colisão aconteceu na madrugada desta sexta-feira (13/6), na MGC-154, entre as cidades de Capinópolis e Ituiutaba, próximo ao KM 52. Durante os primeiros socorros, o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais (CBMMG) confirmou o óbito de três pessoas que estavam no transporte de saúde.

Informações repassadas por fontes da administração pública de Capinópolis dão conta de que a quarta vítima morreu no hospital. Ela e uma quinta pessoa foram encaminhadas para uma unidade de saúde em Uberaba com ferimentos graves.

Dentre as vítimas está o motorista da ambulância, que fazia o transporte de dois pacientes e dois acompanhantes. A identidade deles não foi informada.

A dinâmica do acidente ainda não foi informada. Imagens compartilhadas pelos bombeiros mostram que a ambulância foi destruída pelo impacto da batida.

As equipes dos bombeiros atuaram no atendimento às vítimas e na liberação da via, que seguiu com o trânsito interditado durante os trabalhos operacionais e periciais. Os corpos foram levados para o Instituto Médico Legal (IML) de Ituiutaba.

Diante da tragédia, a Prefeitura Municipal de Capinópolis decretou luto oficial de três dias. Em um comunicado oficial, divulgado nas redes sociais, ela se solidarizou com familiares e amigos das vítimas. “Em respeito à memória dos falecidos e em solidariedade às famílias e amigos das vítimas, apresentando nossas mais sinceras condolências”.