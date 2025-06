Domingo movimentado na Savassi com evento em homenagem ao queijo de Minas

Formada em Comunicação Integrada - Ênfase em Jornalismo, pela PUC-Minas, concluída em 2007. Iniciou sua carreira nos Diários Associados no mesmo ano, com passagem pelos jornais Diário da Tarde, Aqui, Estado de Minas e, na internet e no Portal Uai.

Em um convite para viajar por Minas sem sair de BH, a Savassi, na região Centro-Sul da capital, recebe neste domingo (15/6) um evento especial que homenageia o queijo mineiro. Já parte do calendário oficial da cidade, a quinta edição do Made in Minas Gerais, que acontece entre 11h e 19h, reúne produtores de queijos artesanais de cinco regiões do estado que compõem a Rota do Queijo de Minas. Entre os lugares de origem da iguaria, estão presentes: Canastra, Mantiqueira de Minas, Diamantina, Araxá e Entre Serras da Piedade ao Caraça.

A entrada é gratuita, mediante retirada de ingresso na Sympla e quem quiser participar também pode contribuir voluntariamente com um quilo de alimento não perecível. As doações serão destinadas ao Instituto Adotar. “É o único evento que une todo o estado, com a Savassi orientada pelos pontos cardeais e ocupada, exclusivamente, por cozinheiros, queijeiros e produtores artesanais dos mais variados produtos. A cada ano, trazemos cozinhas de diferentes cidades mineiras. É uma delícia ver o público conhecendo um pouco mais da gastronomia de Minas Gerais. É um verdadeiro resgate de sabores, acompanhado da memória afetiva que nos conecta às nossas origens”, diz Jordane Macedo, curador gastronômico e idealizador do Made in Minas Gerais.

A programação, que ocupa o cruzamento entre as avenidas Getúlio Vargas e Cristóvão Colombo, conta com a presença de chefs, restaurantes, queijeiros, música ao vivo e produtos mineiros. O ponto alto é o concurso inédito Super Queijos. Será eleito o melhor queijo artesanal de Minas entre quatro gigantes queijos de até 130 quilos. A curadoria é feita por especialistas e o público poderá participar da degustação e compra das cunhas após o concurso.

Também estão no cardápio pratos típicos de diferentes locais de Minas Gerais, e o público poderá eleger o preferido. Entre eles, estão preparos dos estabelecimentos Capitão Leitão, de Cristovão Laruça, e Bar do Zezé, de Vitor Martins, os dois da capital (Centro de Minas); Bar do Thom, do Thom, de Montes Claros (Norte); Dona Lucinha, com Marcia Nunes representando o Serro, e Nosso Marmitex, de Mirian Coura, de Rio Piracicaba (Leste); Porto Capetinga Bar, de Daniel Silva, de Santo Hilário, e Ocê tá Bão, de Weber Junior, de Medeiros (Oeste); O provençal, de Gabriel Gaede, de Tiradentes, e Catorze Cozinha, de Matheus Gomes e Pedro Scarpa, de Itanhandu (Sul de Minas). Os pratos são vendidos por preços entre R$ 22 a R$ 50, e o vencedor ganha o Troféu Dona Lucinha, em referência a um dos maiores nomes da cozinha mineira.

Para a harmonização, cervejas artesanais, cachaças, cafés e vinhos, com participação de marcas como Krug Bier, cachaças Prazer de Minas e Século XVIII, Zaro Café e Casa Geraldo, etiquetas parceiras do evento, que comercializam seus produtos. O Pandiprato também participa vendendo os panos de prato e itens do Made in Minas Gerais e da Rota do Queijo de Minas.

Mais uma atração é a prévia da exposição fotográfica “Expedição pelas cinco rotas da Rota do Queijo de Minas”, com imagens assinadas por Sylvie Moyen, capturadas entre fevereiro e maio de 2025. Na lista da cultura, música e atividades para a criançada, estão shows da DJ Aída, Circo do Sufoco e banda Putz Grilla, além da Orquestra Mineira de Viola Caipira (banda oficial do evento em 2025) e os Nolli Brothers, como convidados especiais.

No Espaço kids, são vendidos quitutes como o milho mágico, brigadeiros gourmet e o geladinho do Santo Gelinho. A programação infantil tem ainda contação de histórias, com Denise Arantes, com apresentação sobre educação financeira para crianças, além de espaço destinado ao espectro autista.

Uma ode ao queijo

A Rota do Queijo de Minas, criada em dezembro de 2022 na região da Serra da Canastra, é uma plataforma que agrega diversas regiões produtoras de queijo em um só lugar. Hoje, além das regiões de Araxá, Canastra, Mantiqueira de Minas e o Mercado Central, são apresentadas as novas rotas: Entre Serras da Piedade ao Caraça e Diamantina.

“A proposta é que os turistas possam visitar fazendas queijeiras nessas diferentes regiões, vivenciando experiências, estimulando o turismo rural e valorizando os queijeiros artesanais do nosso estado”, diz Jordane Macedo. No dia agitado na Savassi, o público pode degustar pratos e queijos de diversos cantos do estado.

A rota enaltece os produtores de queijos artesanais, ao promover o turismo rural e permitir articulações de rodadas de negócios e geração de conteúdo para as queijarias. A intenção é levar os sabores e a cultura do queijo mineiro a lugares onde os queijeiros, muitas vezes, não têm fácil acesso, como restaurantes de chefs renomados, mercados e faculdades, de modo a promover o desenvolvimento sustentável e a valorização de seus esforços.

A plataforma tem parceria com o UNIBH e a Le Cordon Bleu, por meio de aulas, degustações e a cultura e a história dos queijeiros, além de representar os parceiros da rota em solenidades, nas quais recebem honrarias e premiações. De fácil acesso, a Rota do Queijo de Minas conta, ao longo do percurso, com placas indicativas do roteiro, onde há um QR Code. De dentro do carro, o turista aponta a câmera do celular e já se direciona à rota do queijo de Minas.

Super Queijos

A origem do concurso Super Queijos leva à Serra da Canastra. Em maio de 2023, Jordane Macedo provocou os produtores Ivair e Lúcia, do Queijo do Ivair, para a produção do maior queijo minas artesanal já feito. Com a convocação, nasceu a ideia de conceber algo maior, indo além de um simples recorde: os Super Queijos. O projeto cresce de forma colaborativa, com diversas regiões se unindo ao Super Queijos, promovendo a valorização, o reconhecimento e a promoção do queijo artesanal e de seus produtores.

Para a essa edição do Made in Minas Gerais, participam do concurso os seguintes Super Queijos:

Soberano Mantiqueira: 130 quilos, 13 meses de cura, da Queijaria Dom Carmelo, de Itamonte, na Serra da Mantiqueira

Canastra Imperial: 36 quilos, 12 meses de cura, do Queijo do Ivair, de São Roque de Minas, na Serra da Canastra

Caprino da Mantiqueira: 50 quilos, quatro meses de cura, da Queijaria Di Capre, de Itanhandu, na Mantiqueira de Minas

Ouro do Alto São Francisco: 60 quilos, seis meses de cura, da Queijaria Fazenda Buritis, de Lagoa da Prata, no Alto São Francisco

Renata De Paoli, veterinária e diretora do Instituto Curadoria do Queijo (ICQ), comanda o concurso entre esse quatro queijos, que serão avaliados por especialistas, autoridades, chefs, jornalistas, influencers e parte do público, que poderá se inscrever para saborear e avaliar. O vencedor levará o primeiro troféu Super Queijos. Além de Renata, a comissão é formada por Jordane Macedo, Ivair e Lúcia, do Queijo do Ivair, e Cassiano Peluso, da Jornadas do Queijo.

Para mais informações sobre o projeto Rota do Queijo de Minas:

https://www.rotadoqueijodeminas.com.br/ ou @rotadoqueijodeminas).

Made in Minas Gerais – 5ª edição

Data: 15 de junho (domingo)

Horário: das 11h às 19h

Local: Praça da Savassi (Av. Cristóvão Colombo com Av. Getúlio Vargas – BH).

Entrada: Gratuita, mediante retirada de ingresso pela Sympla.

Contribuição voluntária: 1 kg de alimento não perecível (destinado ao Instituto Adotar)

Mais informações: www.rotadoqueijodeminas.com.br