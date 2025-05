BH ganha terceiro banheiro autolimpante gratuito

Começou a funcionar, nesta sexta-feira (30/5), o terceiro banheiro público autolimpante de Belo Horizonte. Localizado na Rua Tabaiares, próximo à Rua Sapucaí, no bairro Floresta, na Região Centro-Sul. O banheiro pode ser usado de maneira gratuita, das 6h às 22h, com permanência limitada a 10 minutos por usuário.



Os outros dois banheiros funcionam na Praça da Estação e na Praça Rio Branco (Rodoviária) e segundo a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) já atenderam cerca de 110 mil usuários desde fevereiro, e o quarto banheiro já foi instalado na Avenida Olegário Maciel, próximo à Praça Raul Soares, e passa por testes. O equipamento entrará em operação em breve.



Como funcionam



“São cerca de 500 usos diários em cada cabine, por vendedores autônomos, motoristas de aplicativos e demais públicos que circulam diariamente pelo centro da capital. Esse volume de utilização reforça que havia uma grande demanda por esse tipo de equipamento gratuito. A tendência, com o bom uso dessa solução, é ampliar a oferta para outros pontos da cidade”, destacou o secretário municipal adjunto de Política Urbana, Pedro Maciel.



Cada banheiro conta com duas cabines, equipadas com vaso sanitário, pia, reservatório de sabonete líquido, papel higiênico, secador de mãos e lixeira, com reposições diárias.





O acionamento de todos os serviços – sabonete, água e secagem das mãos – é realizado por sensores de aproximação, evitando o contato físico e, consequentemente, a exposição a agentes microbiológicos. Também será veiculada uma mensagem de áudio com instruções sobre o uso adequado do banheiro.

As portas dos banheiros são equipadas com sinalizações para informar os usuários sobre o status do equipamento: “livre” (luz verde), “desligado” (luz vermelha), “ocupado” (luz amarela) e “limpeza” (luz azul).





A porta se fecha automaticamente após 10 segundos, mas pode ser aberta e fechada manualmente a qualquer momento. Além disso, há um sensor de emergência na parte interna da cabine que, ao ser acionado, permite a abertura automática da porta por 2 minutos.



O sistema de limpeza do banheiro é automatizado. Quando a cabine é desocupada, sensores de presença iniciam o processo de higienização, realizado por sprinklers (chuveiros hidráulicos) que aplicam água e produtos de limpeza no chão. Além do sistema de autolimpeza, de acordo com a PBH, todos os banheiros autolimpantes instalados contam com uma equipe de apoio que realiza rondas periódicas para garantir a higiene e prestar orientações aos usuários.



Novos equipamentos





A Prefeitura de Belo Horizonte planeja instalar mais duas unidades neste ano, na Rua Rio de Janeiro, próximo à Praça Sete de Setembro, e outra na Praça do Papa. Uma empresa contratada pela PBH é responsável pela locação, instalação, operação e manutenção dos banheiros públicos. O contrato tem vigência de 12 meses, podendo ser prorrogado por até cinco anos.

*Estagiária sob a supervisão do subeditor Humbeto Santos