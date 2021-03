Hospital Márcio Cunha, de Ipatinga, está entre os melhores do Brasil

Parte da numerosa equipe de profissionais de saúde que atua no Hospital Márcio Cunha e garante a excelência da prestação de serviçoos às comunidades do Vale do Aço (foto: Divulgação HMC)

O Hospital Márcio Cunha (HMC), de Ipatinga, no Leste de Minas, foi classificado, pelo segundo ano consecutivo, entre os melhores hospitais do Brasil pela revista norte-americana Newsweek. A classificação foi feita por meio de pesquisa realizada pela Newsweek em parceria com a Statista Inc, empresa global de pesquisa de dados.

A pesquisa apresenta o HMC entre os três melhores hospitais de Minas Gerais, e no 17º lugar no ranking do Brasil (subindo cinco posições em relação ao ano passado). A lista menciona 2.000 hospitais de 25 países, incluindo Canadá, Alemanha, Estados Unidos e Reino Unido, que se destacam por sua excelência consistente, incluindo médicos renomados, cuidados de enfermagem de primeira linha e tecnologia de ponta.

O ranqueamento levou em consideração as recomendações de especialistas profissionais, resultados de pesquisas com pacientes e indicadores médicos. De acordo com a revista, os eventos de 2020 deixaram claro que as vidas humanas podem depender do tipo de assistência médica a que temos acesso.

Salvador Prado Júnior, diretor-presidente da Fundação São Francisco Xavier, administradora do HMC, disse que a classificação é resultado de um trabalho sério, realizado por equipes capacitadas, qualificadas e acolhedoras.

“Temos como propósito ofertar uma assistência de qualidade, com segurança, humanização e acolhimento em todos os níveis. Buscamos contribuir com a comunidade onde estamos inseridos, e por isso, não medimos esforços para oferecer um excelente atendimento, com estrutura adequada e equipe altamente preparada, garantindo a satisfação do principal motivo que nos move: as pessoas”, disse.

O Hospital Márcio Cunha

Hospital geral, referência para mais de 840 mil habitantes de 35 municípios da região Leste de Minas Gerais, o Hospital Márcio Cunha (HMC) constitui-se de três unidades de atendimento, sendo uma delas exclusiva para tratamento oncológico.

É credenciado para atendimentos de alta complexidade e prestação de serviços nas áreas de ambulatório, pronto-socorro, medicina diagnóstica, ensino e pesquisa, terapia intensiva adulta, pediátrica e neonatal, urgência e emergência, terapia renal substitutiva, alta complexidade cardiovascular, oncologia adulto e infantil, entre outros. O hospital atende a 70% SUS, sendo o 5º em números de internações pelo SUS em Minas.

Foi o primeiro hospital brasileiro a receber, da Organização Nacional de Acreditação (ONA), o certificado de Acreditação em Excelência no ano de 2003.

Dentre sua trajetória de qualidade, vale destacar o Prêmio Mineiro da Qualidade, recebido em 2007, troféu entregue a instituições cujas práticas de gestão alcançam a excelência. Desde 2015, passou a integrar o seleto grupo de hospitais a possuir a certificação internacional da Det Norske Veritas International Accreditation Standard (DIAS/ NIAHO), patamar alcançado por apenas seis instituições brasileiras.

Em 2017, tornou-se o primeiro hospital do país com a Certificação Internacional da Healthcare Information and Management Systems Society (HIMSS), estágio 7, sendo também o único na categoria filantrópica de alta complexidade. Outro destaque para a unidade foi o reconhecimento internacional através da International Hospital Federation (IHF) pelas ações desenvolvidas na luta contra a COVID-19.