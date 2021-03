Santa Casa de Santa Bárbara está com 100% de ocupação dos leitos

A Santa Casa é o único hospital de Santa Bárbara e não tem mais vagas para o atendimento da COVID-19 (foto: Diário de Santa Bárbara/Divulgação)

A Santa Casa Nossa Senhora das Mercês, único hospital de Santa Bárbara, na Grande BH, está com lotação total dos leitos e não há mais vagas para pacientes com COVID-19. A informação foi divulgada em uma nota nas redes sociais da Prefeitura na qual, informava, ainda, que haverá abertura de novos leitos.

O breve anúncio não informou a quantidade de leitos previstos para abertura e nem o atual número de capacidade de atendimento da Santa Casa. A reportagem do Estado de Minas entrou em contato com a assessoria de comunicação da Prefeitura de Santa Bárbara, mas não obteve retorno para o esclarecimento do assunto. Vale ressaltar que a informação relativa à pandemia do novo coronavírus é de interesse público e cabe o cidadão merece ser informado com clareza.

No informativo publicado nas redes sociais, há apenas a informação de que o hospital passa por um aumento significativo nos atendimentos e nas internações, com dificuldade nas transferências hospitalares e casos clínicos graves. “Neste momento a Santa Casa está com lotação máxima”, diz o anúncio que pede aos cidadãos que redobre os cuidados e esteja na rua apenas o necessário.

A Santa Casa de Santa Bárbara conta com um total de 26 leitos. Pacientes graves são encaminhados à Itabira, mas com os altos índices de ocupação de leitos também nesta cidade, a prefeitura tem encontrado dificuldade em conseguir vagas. Itabira tem taxa de ocupação de 85% dos leitos de UTI no SUS e 58% de ocupação dos leitos de enfermaria do SUS.

Segundo o boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Saúde de Santa Bárbara, na quinta-feira (4/3), a cidade contabiliza 1.367 casos confirmados da COVID-19, sendo 1.168 já recuperados e 11 mortes pela doença. Atualmente, há 11 pacientes internados fora do município e 176 pessoas em isolamento domiciliar.