Clubes voltam a funcionar e comércio tem horário estendido em Santa Bárbara

Ação de combate ao coronavírus, como a desinfecção de ruas do Centro, é feita em Santa Bárbara desde o início da pandemia (foto: Prefeitura Santa Bárbara/Divulgação)

O comércio de Santa Bárbara, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), ganhou novas regras de funcionamento para o enfrentamento da pandemia do novo coronavírus. A prefeitura emitiu o Decreto 4682/2021, assinado na quinta-feira (28/1), que prevê maior flexibilização em horários de bares, restaurantes, igrejas e clubes.

Quem descumprir as normas sofrerá processo administrativo e poderá ter o funcionamento suspenso por 15 a 30 dias.



Antes, o setor estava funcionando das 11h às 14h30 com consumo local, após este horário, apenas entregas delivery e retirada no balcão.

Igrejas também tiveram o horário estendido pelo novo decreto e poderão realizar cultos, missas, sessões e congêneres com duração de 1h20min, contando da abertura das portas para a entrada dos fiéis até a finalização e fechamento do templo. Na medida anterior, o tempo de duração das reuniões era de 55 minutos.

Os clubes, antes fechados, poderão receber os sócios por agendamento prévio e mantendo lista de nomes, telefone e data de comparecimento.



Apenas 20% da capacidade de visitantes será permitida. Hidroginástica e natação só funcionarão de segunda a sexta-feira. É obrigatório o uso de máscara e aferição da temperatura na entrada. Sauna ainda está proibida.

Não aderiu ao Minas Consciente

Pela macrorregião, no Programa Minas Consciente Santa Bárbara estaria na Onda Vermelha, mas o município não aderiu ao programa do governo do Estado e, fundamentado na decisão do STF sobre Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 6341, vem, de forma autônoma, tomando as decisões de enfrentamento à pandemia de acordo com o que se enquadra na realidade local.

Desde 4 de Janeiro (há 25 dias) a cidade não registra morte pela COVID-19.



Segundo o último boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde, nesta sexta-feira (29/1), a cidade acumula 1.055 casos confirmados, sendo 922 já recuperados e 11 mortes pelo novo coronavírus.



Atualmente há 117 pessoas em isolamento domiciliar e cinco pacientes estão hospitalizados fora do município.