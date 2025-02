As plantas comigo-ninguém-pode (Dieffenbachia) e dinheiro-em-penca (Callisia repens) são populares não só por sua beleza, mas também pelo significado cultural e crenças de proteção e prosperidade.

A comigo-ninguém-pode é associada à acolhimento espiritual, afastando energias negativas e inveja, sendo muito utilizada como planta de defesa espiritual em residências.

Já a dinheiro-em-penca é conhecida por simbolizar prosperidade financeira e atrair abundância, tornando-se popular em ambientes comerciais e residenciais para trazer sorte nos negócios e nas finanças.

Apesar de serem consideradas de fácil cultivo, cada uma exige cuidados específicos para crescer saudável e manter seu charme. Neste guia, você vai aprender como cuidar dessas plantas e deixá-las sempre exuberantes.

Leia também:

Cuidados com a planta comigo-ninguém-pode

A comigo-ninguém-pode é conhecida por suas folhas verdes vibrantes com manchas claras, sendo uma ótima escolha para ambientes internos. No entanto, é uma planta tóxica, exigindo cuidados extras no manuseio.

A comigo-ninguém-pode é conhecida por suas folhas verdes vibrantes Getty Images

Iluminação ideal

A comigo-ninguém-pode prefere ambientes com luz indireta e difusa. A exposição direta ao sol pode queimar suas folhas, enquanto a falta de luz pode prejudicar o crescimento.

Rega adequada

Mantenha o solo levemente úmido, sem encharcar. Regue a planta quando a camada superior da terra estiver seca. No inverno, diminua a frequência de rega.

Solo e adubação

Utilize solo bem drenado, rico em matéria orgânica. A adubação pode ser feita a cada dois meses com fertilizante equilibrado para plantas ornamentais.

Cuidados extras

Por ser tóxica, mantenha a planta fora do alcance de crianças e animais. Limpe as folhas regularmente com um pano úmido para remover a poeira e facilitar a respiração da planta.

Cuidados com a planta dinheiro-em-penca

A dinheiro-em-penca é uma planta delicada, com folhagem pequena e densa, ideal para vasos pendentes e ambientes internos.

A dinheiro-em-penca é uma planta delicada Getty Images/iStockphoto

Iluminação ideal

Prefere locais com luz indireta ou sombra parcial. Exposição direta ao sol pode ressecar e queimar as folhas.

Rega adequada

Essa planta gosta de solo levemente úmido. Regue quando perceber a terra seca ao toque, evitando o excesso de água, que pode apodrecer as raízes.

Solo e adubação

Cultive em solo leve, rico em matéria orgânica e com boa drenagem. Faça adubações mensais com fertilizante líquido diluído para estimular o crescimento.

Poda e manutenção

Para manter a aparência compacta e estimular novas brotações, faça podas regulares, retirando folhas secas e galhos quebrados.

Mantenha suas plantas sempre saudáveis

Além dos cuidados básicos, algumas práticas podem fazer toda a diferença para garantir que suas plantas comigo-ninguém-pode e dinheiro-em-penca cresçam saudáveis.