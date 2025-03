Quem Bolsonaro diz que não apoiará no RJ em 2026

Em política, tudo pode mudar, mas Jair Bolsonaro vem dizendo que não apoiará o vice-governador Thiago Pampolha na disputa pelo governo do estado em 2026. O motivo seria o apoio de Pampolha, que é do MDB, ao prefeito Eduardo Paes para a reeleição à Prefeitura do Rio de Janeiro em 2024.

Pampolha disputa com o presidente da Assembleia Legislativa do Rio, Rodrigo Bacellar, do União Brasil, que será o candidato do governador Cláudio Castro em 2026.

Bacellar, que se encontrou com Bolsonaro durante o Carnaval, vem dizendo que só será candidato se puder assumir o cargo de governador quando Castro se desincompatibilizar, em abril do ano que vem, para disputar o Senado. Para o encaixe, seria necessário Pampolha renunciar do cargo.

Bacellar se encontrou com Bolsonaro neste Carnaval, na casa do ex-presidente em Angra dos Reis. Na ocasião, estavam líderes do União Brasil, como o vice-presidente, Antônio Rueda. Pampolha não foi convidado.

O acordo entre Bacellar e Pampolha é: se um for candidato ao Executivo fluminense, o outro iria para a vaga que abrirá para o Tribunal de Contas do Rio de Janeiro.

Pampolha, no entanto, não quer renunciar de sua vida política para o cargo vitalício de conselheiro do TCE fluminense.

Integrantes do PL analisam que sem o apoio de Jair Bolsonaro e, claro, de Lula, o MDB não consegue cacifar Pampolha. Lula deverá apoiar o prefeito carioca, Eduardo Paes, ao governo.

Aliados de Bacellar alegam que ele teria força no interior do Rio de Janeiro, ao contrário de Paes. Além do berço eleitoral em Campos, Bacellar é do partido que mais elegeu prefeitos no estado depois do PL: o União Brasil.