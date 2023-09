AGU vai investigar Alexandre Garcia por fake news sobre chuvas no RS

440

Jornalista Alexandre Garcia (foto: Reprodução/YouTube) Revista Oeste, em razão de uma "campanha de desinformação promovida" pelo repórter. A ação foi motivada por um comentário do jornalista sobre as chuvas que atingem o Rio Grande do Sul. O advogado-geral da União, Jorge Messias, informou, na noite desse domingo (10/9), que determinou à Procuradoria Nacional de Defesa da Democracia que investigue o jornalista Alexandre Garcia, da, em razão de uma "campanha de desinformação promovida" pelo repórter. A ação foi motivada por um comentário do jornalista sobre as chuvas que atingem o Rio Grande do Sul.

Vamos buscar a responsabilização. %u2014 Jorge Messias (@jorgemessiasagu) September 11, 2023





Na última sexta-feira (8/9), o jornalista sugeriu, no programa "Oeste Sem Filtro", uma possível culpa do governo federal na tragédia.









"É preciso investigar, porque não foi só a chuva. A chuva foi a causa original. Mas em governo petista foram construídas, ao contrário do que recomendavam as medições ambientais, três represas pequenas que aparentemente abriram as comportas ao mesmo tempo. Isso causou uma enxurrada parecida com aquelas que acontecem aqui perto de Brasília, na Chapada dos Veadeiros, e que levam as pessoas e que matam pessoas porque a água vem de repente", alegou Garcia.









De acordo com o boletim da Defesa Civil do Rio Grande do Sul, até as 18h30 desse domingo, 46 pessoas morreram em decorrência da tragédia . Além disso, 4.794 pessoas estão desabrigadas; e 20.490, desalojados.