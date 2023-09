Alckmin visita o Rio Grande do Sul: 'Há um só Brasil, pronto para apoiar'

440

Comitiva anunciou novas medidas para auxiliar o Rio Grande do Sul (foto: Cadu Gomes/PR) O presidente em exercício, Geraldo Alckmin (PSB), desembarcou no Rio Grande do Sul na manhã deste domingo (10/9), onde visita as áreas atingidas pelo ciclone extratropical. Ele foi acompanhado por uma comitiva formada por ministros e secretários, sendo recebido pelo governador Eduardo Leite (PSDB).









O governo determinou que as Forças Armadas enviem profissionais para trabalhar nos resgates, enviem tratores do batalhão de engenharia, botes e aeronaves. Também serão enviadas 20 mil cestas de alimentos pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social e kits médicos para atender 15 mil pessoas, enviados pelo Ministério da Saúde.









O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social também anunciou, neste domingo, o repasse de R$ 239 milhões às cidades afetadas. O dinheiro será destinado ao fornecimento de alimentos e serviços socioassistenciais.





A comitiva também anunciou a inclusão de R$ 14,9 bilhões para a prevenção de desastres naturais que serão incluídos no novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC).





Acompanham o presidente em exercício na visita ao Rio Grande do Sul os ministros José Múcio (Defesa), Nísia Trindade (Saúde), Marina Silva (Meio Ambiente), Waldez Góes (Desenvolvimento Regional), Wellington Dias (Desenvolvimento e Assistência Social), Paulo Teixeira (Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar), Jader Filho (Cidades) e Paulo Pimenta (Secretária de Comunicação da Presidência).



Vítimas

O número de vítimas do ciclone extratropical chegou a 43 mortos, conforme informou a Defesa Civil estadual nesta manhã. Ao todo, são 46 desaparecidos.





Já o número de desabrigados e desalojados também aumentou em relação ao sábado, segundo o boletim da Defesa Civil. São 3.798 desabrigados e outros 11.642 desalojados.