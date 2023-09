Alckmin convoca reunião com ministros sobre ciclone no RS

440

Alckmin é o presidente em exercício, devido à viagem de Lula para a cúpula do G20 (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press) O presidente em exercício, Geraldo Alckmin (PSB), convocou uma reunião com cinco ministros para tratar da situação do Rio Grande do Sul, nesta sexta-feira (8/9). O estado foi atingido por um ciclone extratropical, e os municípios atingidos estão sob calamidade pública reconhecida pelo governo federal.













Participam do encontro com Alckmin os ministros José Múcio (Defesa), Nísia Trindade (Saúde), Waldez Góes (Integração e Desenvolvimento Regional), Wellington Dias (Desenvolvimento Social) e Paulo Pimenta (Secretária de Comunicação da Presidência). Alckmin comanda a reunião em razão da viagem do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à Índia, para a cúpula do G20, em Nova Déli . Até o momento, o chefe do Executivo ainda não visitou o Rio Grande do Sul, mas uma comitiva de ministros já passou pelo estado nesta semana.





Os 79 municípios em calamidade pública podem solicitar recursos da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil para assistência à população atingida. O montante deve ser utilizado para restabelecer serviços essenciais e reconstrução de infraestrutura, como as moradias atingidas pelo desastre.





Além das 41 mortes, 25 pessoas continuam desaparecidas.