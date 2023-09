Ministro do STF vai receber medalha JK do Governo de Minas

440

Ministro do STF foi relator de ações importantes para o Governo de Minas (foto: Carlos Moura/SCO/STF)

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Kassio Nunes Marques, vai receber a Grande Medalha Juscelino Kubitschek, entregue pelo Governo de Minas Gerais. O ato foi assinado pelo governador em exercício, Mateus Simões (Novo), e publicado na edição do Diário Oficial dessa quinta-feira (7/9).









Nunes Marques, indicado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), é o único ministro da Suprema Corte condecorado na nova lista. O magistrado foi relator de uma Arguição de Descumprimento Fundamental (ADPF), ajuizada pelo governador Romeu Zema (Novo), que autoriza Minas Gerais a aderir ao Regime de Recuperação Fiscal (RRF) sem precisar de aprovação da Assembleia Legislativa (ALMG), por meio de um ato normativo editado pelo próprio governo estadual.





Na época, Zema destacou que a decisão do STF reconheceu a “legitimidade” da assinatura do contrato de refinanciamento da dívida com a União e que era essencial para a vida dos 21 milhões de mineiros.





O ministro do STF também foi relator de uma ação que tratou do Programa de Acompanhamento e Transparência Fiscal (PAF) , mantendo suspenso o pagamento de uma dívida de R$ 16,4 bilhões com a União, já que o estado havia perdido o prazo para aderir ao programa após um imbróglio entre deputados da base e da oposição ao governo Zema.