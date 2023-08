Nunes Marques vota favorável a Minas aderir ao PAF e mantém dívida suspensa

Em sua decisão, Nunes Marques determinou que o governo federal "se abstenha de impor sanções ao Estado autor por conta do decurso do prazo para adesão". (foto: EVARISTO SA / AFP)

Relator da ação que trata do Programa de Acompanhamento e Transparência Fiscal (PAF), o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Nunes Marques votou favorável nesta sexta-feira (11/8), em sessão virtual, a manter a adesão de Minas Gerais e desta forma que o pagamento da dívida de R$ 16,4 bilhões com a União siga suspensa.