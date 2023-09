Republicanos diz que não fará parte da base de Lula no Congresso

440

Tarcísio de Freitas é o principal quadro do Republicanos e aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) (foto: Ricardo Stuckert/PR)

Apesar da nomeação do deputado federal Silvio Costa Filho (Republicanos-PE) como ministro de Portos e Aeroportos, o partido Republicanos afirmou que não fará parte da base do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Em nota publicada nessa quinta-feira (7/9), a legenda reiterou que continua atuando de forma independente no Congresso Nacional e que o compromisso é apoiar “o que for bom para o povo brasileiro e para o Brasil”.









“Ao aceitar o convite, Silvio Costa Filho, como anunciado pelo próprio deputado, deverá se licenciar não somente do cargo de deputado federal, como também de suas funções partidárias, tanto na presidência do partido em Pernambuco quanto do cargo de 1º tesoureiro na Executiva Nacional do Republicanos”, diz a nota do partido.





A troca acomoda um dos principais partidos que integra o bloco do centrão, enquanto o PSB de Márcio França continua com dois ministérios - além do recém criado, Geraldo Alckmin, também vice-presidente, é ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços.





Pelas redes sociais, França saudou o novo colega de governo e o presidente Lula que, segundo ele, trouxe para a base o Republicanos e o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP), o principal aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).



Amigos:

Posso Garantir q o @SilvioCostaPE é um gd político, mt preparado e filho de 1 grande amigo meu . Nos ajudará na tarefa de promover a União e Reconstrução que o BR tto precisa. Saúdo o @LulaOficial por trazer p/ o Gov @tarcisiogdf e seu partido p/ nos apoiar. O BR voltou %u2014 Márcio França (@marciofrancasp) September 7, 2023