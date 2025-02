Carluxo e o contrato do PL com instituto que previu Bolsonaro reeleito em 1º turno

Um instituto de pesquisas que previu uma vitória de Jair Bolsonaro em primeiro turno contra Lula em 2022 passou a prestar serviços milionários ao PL, partido do ex-presidente.

A legenda informou ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) ter desembolsado em 2024 R$ 1,6 milhão com os serviços do Brasmarket Análise e Investigação de Mercado. Essa foi a quinta maior cifra paga a um fornecedor pelo PL no ano passado, conforme sua prestação de contas apresentada à Justiça Eleitoral.

Nos bastidores do partido do bolsonarismo, o que se comenta é que ninguém menos que Carlos Bolsonaro teria sido o padrinho da contratação milionária do Brasmarket, que tem como sócios José Carlos Cademartori e Felipe Cademartori.

De uma lista de 13 institutos de pesquisa, o Brasmarket foi o instituto que mais errou no primeiro turno presidencial de 2022, com um índice de erro médio de 5,39 pontos.

Mesmo depois de Lula ficar em primeiro lugar no primeiro turno, com 48,4% dos votos, e Bolsonaro em segundo, com 43,2%, o instituto seguiu mostrando o ex-presidente à frente para a votação decisiva da eleição. Na véspera do segundo turno, o instituto indicou Bolsonaro com 53,6% dos votos válidos e Lula com 46,4%. O petista foi eleito com 50,9%.

Segundo o PL informou à Justiça Eleitoral, o R$ 1,6 milhão gasto com o instituto de pesquisa dos Cademartori foi distribuído em seis pagamentos entre junho e outubro de 2024. Os desembolsos variaram de R$ 240 mil a R$ 290,7 mil.

A coluna procurou o gabinete de Carlos Bolsonaro na Câmara do Rio de Janeiro e entrou em contato com o Brasmarket e José Carlos Cademartori, mas nenhum deles retornou. O espaço segue aberto a manifestações.