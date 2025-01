Michelle Bolsonaro volta de Washington sem a ‘popularidade enorme’

Jair Bolsonaro disse na semana passada, em entrevista a Débora Bergamasco, que a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro voltaria com a popularidade turbinada de sua viagem aos Estados Unidos, aonde foi para assistir do telão do hotel a posse de Donald Trump. Disse Bolsonaro, comentando as chances dela de tornar-se candidata ao Planalto:

“Esse evento lá fora vai dar uma popularidade enorme para ela”.

Mas não foi bem assim. Michelle chegou a Brasília na noite de sábado, 25, num voo da Copa Airlines. No começo do voo, entrou na classe econômica toda de preto, óculos escuros, sem ser abordada. Ao chegar ao Aeroporto Juscelino Kubitschek, também não teve nenhuma recepção, e por pouco não passa despercebida.