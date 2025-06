AGU nega acusação de Cleitinho sobre indenizações a aposentados

Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.

O advogado-geral da União, Jorge Messias, reagiu neste domingo (16/6) às acusações feitas pelo senador Cleitinho (Republicanos-MG) de que o governo federal estaria tentando impedir a indenização de aposentados vítimas de fraudes no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Em vídeo publicado nas redes sociais, o parlamentar disse que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) “está contra os aposentados” por ter acionado o Supremo Tribunal Federal (STF) com o objetivo de suspender processos sobre descontos indevidos.

Messias rebateu diretamente a fala do senador e classificou a interpretação como equivocada. Segundo o chefe da AGU, a ação protocolada no STF busca justamente assegurar que os beneficiários lesados recebam os valores devidos com mais agilidade e segurança.

"Senador, pela consideração que tenho por sua pessoa, faço questão de esclarecer que a afirmação não está correta. A Advocacia-Geral da União ajuizou uma ação com o objetivo de garantir, de maneira ágil, segura e prática, o ressarcimento a todos os aposentados e pensionistas que foram alvo de fraudes", afirmou o ministro.

Na vídeo que motivou a resposta, Cleitinho lê o que apresenta como título de uma notícia: “Governo pede ao STF que suspenda processos sobre fraude do INSS e anule indenizações por descontos indevidos de aposentados”. Na sequência, acusa Lula de se posicionar contra os aposentados. Ele ainda disse que pretende acionar o Ministério Público para contestar a medida do governo.

“Agora você é roubado e não pode entrar na Justiça. (...) Isso é uma afronta a todos os aposentados do Brasil”, afirmou o senador no vídeo.

O ministro da AGU também alertou o parlamentar sobre a disseminação de informação falsa em um momento em que vários aposentados estão sendo vítimas de golpe. “Vale ressaltar que muitos segurados do INSS estão, neste momento, sendo vítimas de golpes online, e é fundamental evitar essa situação”, acrescentou Messias, que se colocou à disposição do senador para explicar o processo que está sendo conduzido pela AGU.

