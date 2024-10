Um incêndio atinge uma estrutura em frente ao Solar Fábio Prado, que abrigou até abril de 2023 o Museu da Casa Brasileira, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, em São Paulo. A estrutura integraria uma mostra sobre os 30 anos de "Castelo Rá-Tim-Bum", da TV Cultura, prevista para abrir na próxima quinta-feira (10/10).





Segundo o Corpo de Bombeiros, o fogo começou às 15h50, e nove equipes foram mobilizadas para combater o incêndio.





O Solar Fábio Prado é um equipamento cultural da Fundação Padre Anchieta, vinculada ao governo do estado de São Paulo. O imóvel ainda tem parte do acervo do Museu da Casa Brasileira, entre móveis e objetos representativos da história do design e da arquitetura do país.

