Um episódio inusitado em uma festa infantil em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio, viralizou na internet. O personagem Bumblebee, da franquia Transformers, sofreu uma queda enquanto fazia uma aparição surpresa. O momento cômico foi registrado em vídeo e rapidamente se espalhou na internet.





“O Bumblebee se transformando em TOMBOBEE”, dizia a legenda da publicação.





Conhecido por sua capacidade de se transformar em veículos e outros objetos, o personagem foi a grande atração da festa, causando enorme empolgação entre as crianças. O vídeo mostra o “Bumblebee” interagindo com os convidados, dançando e garantindo risadas. A queda, no entanto, acabou sendo o ponto alto do evento, arrancando gargalhadas dos presentes.

O vídeo rapidamente viralizou nas redes sociais, acumulando comentários divertidos e muitos compartilhamentos. Internautas elogiaram a criatividade do evento e expressaram nostalgia pela franquia Transformers, que marcou a infância de várias gerações.

“Não aguentei! Tadinho kkkkkk”, comentou uma. “Esse vídeo ficou bom demais kkkkkkkkk”, escreveu outra. “Sigo passando mal desde domingo quando vi esse vídeo”, brincou outra pessoa.