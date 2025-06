Disfunção erétil e insegurança masculina em debate

Repórter do Núcleo de Criação Multimídia e apresentadora da série "Sabia Não, Uai!", que resgata histórias e curiosidades relacionadas à cultura mineira de um jeito descontraído.

"A disfunção erétil vai muito além de uma questão física, esbarrando em inseguranças, pressão social e uma visão distorcida da masculinidade", afirma a mestra em sexologia clínica Katiuscia Silva, convidada do terceiro episódio do podcast “Não é invenção”.

Em conversa com as jornalistas Larissa Kümpel, Layane Costa e Mannu Meg, do Estado de Minas, Katiuscia detalhou aspectos físicos e psicológicos em volta da disfunção erétil e abordou temas como a pressão performática imposta aos homens e a influência da pornografia na construção de expectativas irreais sobre o sexo.

O episódio também conta com a colaboração do urologista Ricardo Pádua, que incentiva a procura por especialistas no assunto e descreve os danos causados pelo uso indiscriminado de medicamentos, como a Tadalafila.

Conheça o “Não é invenção”

O “Não é invenção” é um podcast do Estado de Minas e do Portal Uai para o público jovem que busca um ombro para chorar, um conselho profissional para tentar superar aquele fora, um espaço para se abrir sobre sua intimidade emocional e física ou uma companhia para falar abertamente sobre pressões externas, como expectativas familiares e sociais.

A conversa está disponível no canal do Portal Uai no YouTube e nas plataformas de streaming de áudio.