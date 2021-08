Stalking: você sabe o que é? É preciso falar a respeito

Stalking é uma palavra em inglês que significa perseguir uma pessoa on-line ou no mundo real, de forma virtual ou presencial (foto: Tumisu/Pixabay )



O que ocorre muito no mundo da internet, caracterizando o que se chama de cyberstalking, com o envio de mensagens eletrônicas, recados, convites insistentes ou ofensas nas redes sociais. Ações que abalam a saúde mental e física das vítimas e que podem se tornar tão sérias a ponto de ser um risco contra sua vida. É preciso falar sobre stalking e o stalker. Você sabe o que é? Um telefone que nunca para de tocar. Mensagens no WhatsApp a todo instante. Tentativas de contato a qualquer custo. Insistência. Dias, semanas, meses ou mais. Stalking é uma palavra em inglês que significa perseguir uma pessoa on-line ou no mundo real, de forma virtual ou presencial; stalker é o perseguidor.O que ocorre muito no mundo da internet, caracterizando o que se chama de cyberstalking, com o envio de mensagens eletrônicas, recados, convites insistentes ou ofensas nas redes sociais. Ações que abalam a saúde mental e física das vítimas e que podem se tornar tão sérias a ponto de ser um risco contra sua vida.





A pena prevista é de seis meses a dois anos de prisão, além de pagamento de multa. Caso o crime seja cometido contra crianças, adolescentes, idosos ou mulheres por razões da condição de sexo feminino, a pena pode ser aumentada – o mesmo vale se o crime for praticado por duas pessoas ou mais ou com o emprego de arma. Por isso, no Brasil, desde abril de 2021, foi sancionada uma lei que incluiu no Código Penal o crime de stalking. O novo tipo de crime consiste na perseguição de alguém “reiteradamente e por qualquer meio, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou de qualquer forma, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade”.A pena prevista é de seis meses a dois anos de prisão, além de pagamento de multa. Caso o crime seja cometido contra crianças, adolescentes, idosos ou mulheres por razões da condição de sexo feminino, a pena pode ser aumentada – o mesmo vale se o crime for praticado por duas pessoas ou mais ou com o emprego de arma.





Tema mais do que atual, o Estado de Minas foi ouvir personagem e especialistas da área da saúde e jurídica para compartilhar informações que possam ajudar quem precisa ou vir a precisar de uma atitude que lhe garanta o direito e a paz de ir e vir, de ter sua vida particular preservada.



Qualquer um pode ser vítima do stalking, vindo de pessoas conhecidas ou não. Nesse caso, sabe-se que em mais de 80% dos casos são homens que perseguem mulheres. Mas não importa o sexo. O que interessa é que agora é crime. Contatos indesejados, repetidos, de ser constantemente observado, que causem desconforto e ameacem, de alguma forma, a liberdade de alguém dá cadeia.





De novo, a internet potencializa o impacto dos stalkers na vida das suas vítimas, uma vez que as pessoas estão mais expostas nas redes sociais com várias informações de acesso liberado e disponível. O cyberstalking é muito presente na vida das celebridades, famosos, mas não perdoa nenhum mortal.



A importunação pode chegar ao auge com ataques e agressões verbais e até mesmo físicas. Por isso, se suspeitar de que está sendo seguido, a atitude é pedir intervenção policial imediatamente.







FIM DE UM NAMORO... COMEÇO DA DOR DE CABEÇA



O engenheiro e digital influencer Marcelo Marques revela que já sabia ou achava que sabia o que era stalking, porque sofrendo não percebeu que estava sendo stalkeado. “Quando namorava, fui percebendo que meu ex sempre sabia as pessoas que começavam a me seguir nas redes sociais, o que no começo achava normal. Depois ele começou a saber sempre onde eu estava e chegou a ir até o local uma vez.”





Diante da vida vigiada, Marcelo lembra que no começo conversava e ria, como se fosse algo fofo ou de ciúme bobo. “Tentava sempre contornar a situação e explicar do que se tratava cada caso. Porém, aos poucos, foi ficando cada vez mais pesado e começou a afetar minha liberdade e humor. Até o ponto em que ele foi onde eu estava, pegou meu celular e saiu correndo. Óbvio, fui atrás dele e pedi meu celular de volta. Ele jogou o celular no chão e me deu um empurrão, um soco no peito.”

(foto: Rubens Lemos /Divulgação) Quando namorava, fui percebendo que meu ex sempre sabia as pessoas que começavam a me seguir nas redes sociais, o que no começo achava normal. Depois ele começou a saber sempre onde eu estava e chegou a ir até o local uma vez Marcelo Marques, engenheiro e digital influencer







Mesmo diante da agressão, Marcelo diz que nunca procurou ajuda, só conversava com os amigos: “Não fiz nenhum tipo de denúncia, até porque foi antes da lei. Mas acho uma grande alternativa. Para mim seria, porque mesmo depois do término me deparei algumas vezes com ele passando em lugares em que eu estava, e que era meio improvável de ele estar. Se fosse hoje, eu denunciaria, sim”.





Marcelo conta que a perseguição, após o término, durou uns três meses. Hoje não ocorre mais. “A melhor coisa que aconteceu foi o término, porque já tive maior liberdade. Depois, foi uma sensação de que minha vida tinha voltado ao normal e não precisaria mais ficar olhando para os lados, desconfiado. E no meu caso parou devido à pandemia – males que também trazem coisas boas – porque fiquei sem sair de casa por muito tempo.”





A história de Marcelo é uma entre milhares por aí. Pessoas que têm de lidar com outras que não sabem o que significa o não, não aceitam ser contrariadas, se acham donas da outra ou, simplesmente, sem conhecer quem persegue, desenvolvem uma obsessão perigosa que precisa ser combatida, eliminada para não ocorrer o pior. Thales Coutinho, professor do curso de psicologia da Estácio Belo Horizonte , alerta que indivíduos que são vítimas de um stalker podem sofrer com depressão, ansiedade, ideação suicida e até ataques de pânico.

“Detalhe altamente relevante para se destacar é que essas pessoas percebem que recebem pouco suporte do sistema judicial, o que acaba não resolvendo o assédio que estão sofrendo, e agravando os sintomas psiquiátricos. Ou seja, o stalking em si produz danos à saúde mental que podem ser potencializados devido à ausência de suporte”, afirma.

PSICOPATIA E SADISMO

Pensando no stalker, Thales Coutinho enfatiza que o hábito de “stalkear” não é, necessariamente, patológico. “As pessoas podem, em determinado momento, acompanhar de forma pari passu a vida de outra pessoa, principalmente em tempos de internet. Entretanto, há um momento em que esse acompanhamento da vida alheia começa a produzir constrangimento à outra pessoa e há uma percepção de ameaça. Isso precisa ser sinalizado ao stalker, como um feedback do seu próprio comportamento. Em boa parte dos casos, isso resolve o problema. Porém, alguns indivíduos insistem na prática, mesmo após o feedback negativo.”



(foto: Arquivo Pessoal ) Há situações em que a pessoa é stalkeada por alguém que não conhece (desconhecido da internet) ou por alguém conhecido, quase sempre ex-marido, ex-mulher. No segundo caso, o comportamento é percebido como ainda mais ameaçador, justamente porque é manifestado por alguém que te conhece muito bem, tanto em termos de padrões de pensamento, quanto de rotina diária. O primeiro passo é conversar com a pessoa e solicitar que esse comportamento seja interrompido. Caso a conduta persista, entre em contato com as autoridades. Ninguém deve viver sob constante assédio Thales Coutinho, professor de psicologia da Estácio Belo Horizonte







Segundo ele, isso tem várias causas possíveis. Uma delas diz respeito aos traços sombrios da personalidade, principalmente a psicopatia e o sadismo. Indivíduos com níveis elevados de psicopatia e sadismo acabam sendo mais comumente perpetradores do stalking. Além disso, em relacionamentos românticos que se desfazem, indivíduos que durante a relação assumem mais comportamentos de controle (tentam controlar o (a) parceiro (a) têm maior tendência a, após o término da relação, começar a stalkear o (a) parceiro (a).





Thales Coutinho destaca que em recente pesquisa conduzida com jovens adultos de Hong Kong, a estimativa da vitimização por stalking foi praticamente três vezes maior nas mulheres (11,6%), em relação aos homens (3,8%) . “Isso pode ser explicado de várias formas. Desde o fato de que as personalidades sombrias são mais salientes no sexo masculino, o que favoreceria esse tipo de comportamento, até pelo fato de que homens têm uma tendência maior a se comportar de forma antissocial. Entretanto, é fundamental deixar claro que o stalking ocorre com ambos os sexos e o pedido de ajuda deve sempre ser levado a sério.”





Portanto, stalking é um problema sério e deve ser tratado como tal. Ainda mais por não saber de onde pode vir, já que há stalkers conhecidos e desconhecidos. “Sim, há situações em que a pessoa é stalkeada por alguém que não conhece (desconhecido da internet) ou por alguém conhecido, quase sempre ex-marido, ex-mulher. No segundo caso, o comportamento é percebido como ainda mais ameaçador, justamente porque é manifestado por alguém que te conhece muito bem, tanto em termos de padrões de pensamento, quanto de rotina diária. Portanto, o primeiro passo é conversar com a pessoa e solicitar que esse comportamento seja interrompido, porque está lhe causando sofrimento. Caso a conduta persista, pode ser necessário entrar em contato com as autoridades, pois ninguém deve viver sob constante assédio”, ressalta Thales Coutinho.





É possível se livrar do stalker e manter a saúde mental (foto: Alexas_Fotos/Pixabay)

OS TIPOS DE STALKERS

Circunstancial: é levado a perseguir alguém por conta de algumas circunstâncias, que podem ser um impacto emocional ou até fragilidades momentâneas, como um término de namoro. Embora pareça menos perigoso por algum tempo, os impactos causados por suas atitudes podem ser terríveis. Sociopata: passa a vida assediando e perseguindo pessoas que cruzam o seu caminho, e pode ser muito perigoso para suas vítimas. Ele não se preocupa em agir de acordo com a lei ou qualquer tipo de lógica. Fixador: torna alguém o centro de toda a sua atenção e vive somente em função dessa pessoa. Esse tipo é comum em relacionamentos abusivos, uma vez que o stalker passa a impor sua presença à vítima o tempo inteiro e a vê como sua propriedade.

COMO AGE O STALKER Saiba o que está presente na totalidade ou quase totalidade de situações de assédio persistente





Recolher ou reunir informações sobre a vítima junto de amigos/familiares, no correio, internet, local de trabalho, escola etc. Enviar repetidamente cartas, e-mails, bilhetes, SMS e /ou efetuar telefonemas de conteúdo inofensivo e não ameaçador Tentar persistentemente aproximações físicas e/ou pedidos para encontros, reuniões etc. Deixar bilhetes ou flores junto do carro da vítima Observar/perseguir e aparecer “coincidentemente” nos locais frequentados pela vítima Ficar sentado/a à porta de casa da vítima, no seu local de trabalho, e/ou estabelecimento de ensino que frequenta Esperar a vítima junto ao seu carro no estacionamento Espalhar rumores, dar falsas informações ou revelar segredos da vítima aos seus amigos e/ou familiares Destruir e/ou danificar os bens pessoais da vítima e/ou o seu património (ex.: o seu automóvel; a sua casa) Enviar repetidamente cartas, e-mails, bilhetes, SMS e/ou efetuar telefonemas ameaçadores. As ameaças podem ser diretas, implícitas ou simbólicas Deixar provas de que arrombou o carro da vítima Entrar em casa da vítima enquanto esta não está Deixar flores/animais mortos ou outras coisas obscenas em casa ou no carro da vítima Agredir fisicamente a vítima Violar ou tentar violar a vítima Matar ou tentar matar a vítima



STALKERS: COMO SE LIVRAR DELES?



Recursos de geolocalização presentes em algumas redes, como o Instagram e o Twitter, podem ser perigosos, pois mostram exatamente onde uma pessoa está, publicamente. A Google Play Store tirou do ar sete aplicativos que davam acesso às mensagens, ligações e até a localização das pessoas espionadas. Eles podiam ser baixados gratuitamente e, para que funcionassem, bastava que o espião os baixasse também no celular de sua vítima. Contar para pessoas próximas e confiáveis para que elas lhe façam companhia. Não responder mensagens ou investidas de stalker. Não devolver presentes ou demonstrar estar afetado(a) por suas atitudes, porque isso lhe dará força para continuar com seu comportamento. Se suspeitar que seu stalker está lhe seguindo, peça intervenção policial imediatamente. Se as perseguições também ocorrerem por meio do telefone, troque de número o mais rápido possível. Nas redes sociais, jamais ative a sua localização nos posts. Evite postar fotos com uniformes de trabalho ou escola ou que mostram a sua casa e a de conhecidos. Procure ocultar informações como o seu e-mail e número de telefone. Caso a sua conta seja comercial, procure fazer um e-mail d marca, sem utilizá-lo para fins pessoais. O mesmo deve acontecer com o número do telefone. É necessário manter-se alerta e, a qualquer sinal, solicitar a ajuda de familiares e amigos. Lembre-se sempre de que as vítimas de stalkers estão amparadas por lei.