O peão Ítalo Silva Rodrigues, de 21 anos, natural de Paracatu, no Noroeste de Minas, morreu ao ser pisoteado na região do tórax por um touro durante um rodeio que aconteceu na noite da última sexta-feira (30/8), em Guapiaçu, no interior de São Paulo. Ele era o atual campeão do Rodeio de Unaí, Noroeste de Minas.

Por meio de suas redes sociais, o irmão João Vitor comentou que Ítalo tinha o sonho de ir para os Estados Unidos e vencer rodeios fora do Brasil.

"Lembro o tanto que você tinha amor pelos bois do nosso pai. Você tinha o sonho de ir montar nos EUA”, contou.



Em tom emotivo, João Vitor continua com frases que demonstram o amor que sente pelo irmão: “Saiba que seu irmãozinho vai sempre lembrar de você. Nunca vou esquecer de você. Se eu soubesse que iria te perder tão cedo, teria lhe dado o abraço mais longo e apertado do mundo. Será nós dois até o fim da minha vida", publicou o irmão de Ítalo.

João Vitor comentou sobre a risada alta de Ítalo, que ficará para sempre na sua memória e também dos amigos.



Nota de pesar

A Associação de Campeões de Rodeio (ACR), contratada para administrar a competição, emitiu nota de pesar:

"A ACR, time de campeões, vem através desta, com profunda tristeza, se solidarizar com a família do competidor ÍTALO SILVA RODRIGUES, que se acidentou na cidade de Guapiaçu-SP. Embora todos os procedimentos de atendimento tenham sido realizados, infelizmente o competidor veio a óbito. Manifestamos os mais sinceros sentimentos de pesar aos seus familiares, amigos e fãs, neste momento de dor."

Ítalo foi sepultado no Cemitério Ecologic Memorial da Saudade, em Paracatu, às 13h30 desse domingo (1/9).

Montaria fatal

O acidente com o peão aconteceu durante a sua segunda montaria no Rodeio de Guapiaçu, quando ele sofreu uma queda e foi pisoteado pelo touro na região do tórax.

Após a violenta pisoteada, Ítalo ainda levantou e saiu andando na arena. No entanto, alguns segundos depois, ele caiu e foi socorrido.

A Secretaria Municipal de Saúde de Guapiaçu declarou que ele recebeu atendimento inicial já nos bastidores do rodeio e, logo em seguida, na Unidade de Emergência Municipal. Ítalo morreu antes de ser transferido para um hospital de São José do Rio Preto.

Em suas redes sociais, Ítalo publicava as rotinas de seus treinos e competições.



O primeiro vídeo que ele postou foi durante um treinamento, em 18 de março de 2019, quando tinha 16 anos.

Já a sua última postagem foi há sete dias, pouco tempo depois de ter sido campeão do Rodeio de Unaí.