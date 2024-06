Um touro pulou a cerca e feriu várias pessoas durante um rodeio no estado de Oregon, nos Estados Unidos, nesse fim de semana. Ele não só atingiu pessoas que estavam na plateia para ver os toureiros enfrentarem o boi, como também quem estava fora do campo onde ocorria o evento. Segundo a Sisters Rodeo Association, o animal foi rapidamente controlado e levado de volta para o curral.



"Os profissionais de gado de rodeio responderam rapidamente para conter o touro com segurança. Ele foi preso ao lado dos currais de gado por nossos homens de coleta de rodeio e imediatamente colocado em um curral", diz o comunicado da associação. Em vídeos compartilhados nas redes sociais, a multidão podia ser vista cantando "God Bless the USA", de Lee Greenwood, antes do touro pular a cerca.

Após o touro, apelidado de Party Bus, pular a cerca, o locutor do rodeio alertou os presentes. As autoridades prestaram os primeiros socorros às vítimas. Não foi informado o número exato de feridos, mas as informações da imprensa citam pelo menos quatro pessoas hospitalizadas.



"Nossos pensamentos e orações continuam com os afetados durante a montaria em touros ontem à noite. Estamos gratos por saber que todos os feridos estão em casa agora", diz uma publicação da Sisters Rodeo no Facebook.





Em entrevista à Fox News, o vice-presidente da Sisters Rodeo, Brian Witt, chamou o incidente de raridade. "É a primeira vez que isso acontece na história da Sisters Rodeo. Falei com nossos contratados que têm esse touro, e eles disseram que é muito incomum, muito raro, eles viram muito pouco disso em toda a carreira", disse.

Ele defendeu, ainda, que o touro não estava indo atrás de ninguém na multidão. "Ele estava apenas um pouco assustado. Ele não estava tentando bater em ninguém. Ele estava apenas tentando voltar para o rebanho e para as rampas, apenas voltando com todos os outros touros. Ele estava fora da arena, então foi uma situação diferente para ele."





"Foi uma sorte notável que não houvesse problemas adicionais. Nossos primeiros socorristas foram simplesmente extraordinários em termos de capacidade de dar atendimento imediato. E os cowboys foram muito rápidos em estar no topo, você sabe, de uma situação bastante volátil", finalizou.