Shannon Webster, de 28 anos, descobriu que tinha duas vaginas, dois úteros e dois colos de útero. A inglesa de Hampshire contou que chegou a engravidar em cada um de seu sistema reprodutor. A condição foi descoberta em uma ultrassonografia, após um aborto espontâneo.





Ao tabloide inglês Metro, Shannon contou que sofria com fortes sangramentos e cólicas desde sua primeira menstruação, aos 14 anos. A jovem ainda contou que chegou a tomar anticoncepcional para aliviar os sintomas, mas, durante o período menstrual, ela continuava sentindo fraqueza e chegou a usar três absorventes de uma vez. Depois, ela passou a usar fraldas geriátricas para conter o fluxo.





"Eu quase desmaiava às vezes e vazava constantemente. E a dor era insuportável", descreveu. Ela também não podia usar absorventes internos, porque era muito doloroso.





Quando se tornou sexualmente ativa, aos 16 anos, a mulher consultou um ginecologista, por sentir muita dor durante as relações, mas o médico disse que era normal, por ela ser pequena. Anos mais tarde, ela engravidou e deu à luz a um menino, que hoje tem 10 anos, por uma cesárea. Mesmo assim, os médicos não notaram algo estranho.





Em outra gravidez, Shannon sofreu um aborto espontâneo. Foi aí que, durante uma ultrassonografia, que ela soube que havia algo diferente. A inglesa foi enviada para uma ressonância magnética, que revelou que ela tinha dois úteros separados, em maio de 2016. A condição é chamada útero didelfo e atinge uma a cada mil mulheres.





Na gestação de seu filho mais novo, que hoje tem 7 anos, ela passou por um exame com espéculo. Foi quando ela foi informada que, além dos úteros, ela também tinha dois colos e duas vaginas. Em outro ultrassom, ela descobriu que seu primeiro filho tinha sido gerado no útero esquerdo, que estava esticado, enquanto seu novo bebê estava no órgão direito.





"Eu tive um bebê em cada útero”, contou. Durante a segunda gravidez, Shannon teve que lidar com fortes dores, já que seu útero direito era menor. Ela deu à luz em 2017, por cesárea.





Quatro meses depois do parto, ela passou por uma cirurgia para unir suas duas vaginas. Com isso, Shannon já teve melhora de alguns sintomas, mas ainda sofria com sua menstruação. “Eu estava paralisada de dor. Às vezes, a ponto de não conseguir cuidar dos meus filhos", explica. Para os médicos, ela menstruava nos dois úteros ao mesmo tempo.





Em 2019, ela encontrou um contraceptivo que aliviou suas menstruações. "Encontrei uma pílula que funcionou para o meu corpo", disse. No ano seguinte, ela teve que remover suas tubas uterinas do útero esquerdo após uma gravidez ectópica (que ocorre quando o feto começa a se desenvolver fora do útero), deixando o órgão inativo;





Shannon ainda passa por tratamentos contra constantes infecções urinárias e recentemente foi encaminhada para mais investigações sobre seu caso. Ela agora conta sua história para conscientizar sobre o útero didelfo. "Existem tantos tipos diferentes (de corpos). Eu estava tão alheia”, refletiu.