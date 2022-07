Touro deixa nove feridos em rodeio em Monte Sião

Um touro pulou a cerca e deixou nove pessoas feridas em um rodeio em Montes Sião, no Sul de Minas. Imagens divulgadas nas redes sociais mostram o momento em que o animal invade uma área de alimentação da Festa de Peão, na noite dessa quinta-feira (21/7).





A prefeitura do município divulgou nota para esclarecer o caso. De acordo com a administração, nove pessoas ficaram feridas e precisaram de atendimento médico. Membros do SAMU, da Defesa Civil, de ambulâncias particulares e da Polícia Militar e voluntários se juntaram no socorro.

“Declaramos que foram nove pacientes atendidos com lesões médias a leves, sem nenhuma fratura aparente, onde todos foram prontamente atendidos e medicados e, após alta médica, liberados para suas residências”, diz a nota da prefeitura.

Touro escapa e deixa feridos em Monte Sião (foto: Redes Sociais)

O Estado de Minas não conseguiu contato com a organização da Festa de Peão de Monte Sião.