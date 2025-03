Assassino de Maria Gabriela se entrega à polícia

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

Quatro dias após matar a companheira, Maria Gabriela Barbosa dos Santos, de 26 anos, o autor, Wemerson Barbosa Leal de Souza, de 28 anos, que estava foragido, se apresentou na manhã deste domingo (30/3) na Delegacia de Ibirité, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

O feminicídio foi descoberto na última quinta-feira (17/3), quando o corpo de Maria Gabriela foi encontrado por um cunhado, na casa onde morava, com sinais de violência.

O casal vivia uma relação conturbada, marcada por frequentes brigas. Em dezembro passado, Maria Gabriela chegou a registrar uma queixa de lesão corporal na Polícia Militar, acusando Wemerson.

No entanto, ela optou por não dar continuidade à denúncia, temendo novos atos de violência por parte do ex-companheiro, e não confirmou a queixa na Polícia Civil.

O casal tem dois filhos, mas perdeu a guarda das crianças no final do ano passado devido a várias denúncias de violência doméstica. Por determinação do Conselho Tutelar, as crianças foram entregues à mãe de Maria Gabriela.

Wemerson permanece na delegacia após prestar depoimento. Ainda não se sabe se ele terá o direito de aguardar o julgamento em liberdade, apesar de ter se apresentado.

Matéria em apuração

