Campanha de vacinação contra gripe começa hoje em BH

A campanha de vacinação contra a gripe começa nesta segunda-feira (31/3) em Belo Horizonte. O imunizante contra a gripe é trivalente e previne contra três vírus, o H1N1, o H3N2 e o vírus influenza B.

O imunizante está disponível inicialmente para crianças de 6 meses a 5 anos, 11 meses e 29 dias; trabalhadores da saúde; idosos; gestantes e puérperas, que são mulheres com até 45 dias após o parto. Os demais grupos definidos pelo Ministério da Saúde e previstos na campanha para receber a dose serão convocados gradativamente.

As pessoas acamadas ou com mobilidade reduzida podem receber a dose da vacina contra a gripe em casa. Para isso, é necessário realizar um cadastro no portal da Prefeitura ou diretamente em um dos centros de saúde de referência. Nesse caso, um responsável pode comparecer à unidade.

Segundo a prefeitura, o público alvo têm mais chances de apresentar complicações pela infecção do vírus influenza, podendo levar a situações mais graves e, até mesmo, ao óbito.

As doses de vacina estão disponíveis em todas as regionais da cidade, sendo nos 153 centros de saúde da cidade, no Serviço de Atenção à Saúde do Viajante e em seis pontos extras. Os endereços e horários de funcionamento das unidades podem ser verificados no portal da Prefeitura.

Documentos necessários

No momento da aplicação da dose é necessário que os grupos convocados apresentem um documento de identificação com foto, CPF e cartão de vacina. As puérperas devem estar com a certidão de nascimento do bebê ou registro do hospital onde ocorreu o parto.



