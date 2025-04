MG: caminhoneiro inventa assalto para justificar erro ao patrão

Um caminhoneiro de 47 anos foi detido após comunicar falsamente um assalto para justificar um erro no trajeto. O homem atolou o caminhão enquanto transportava uma carga de papelão em Leopoldina, na Zona da Mata mineira, e tentou enganar o patrão alegando que havia sido vítima de um roubo. A farsa foi descoberta pela Polícia Militar.

De acordo com a PM, o caminhoneiro estava caminhando a pé, no último sábado (29/3), quando encontrou uma viatura policial. Ele relatou aos agentes que havia sido abordado por quatro criminosos em um carro enquanto fazia uma entrega na região. Segundo sua versão inicial, um dos suspeitos assumiu a direção do veículo, mas teria desistido do roubo ao perceber que a carga transportada era apenas papelão.

No entanto, após ouvirem o relato e analisarem a situação, os policiais descobriram a verdade. Pressionado, o caminhoneiro admitiu que inventou a história para evitar punições do patrão por ter errado o trajeto e ficado atolado em uma estrada de terra, próximo a uma fazenda.

Diante da confissão, ele foi detido por falsa comunicação de crime e encaminhado à delegacia da Polícia Civil de Leopoldina. Em nota, a corporação informou que o caminhoneiro assinou um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) e foi liberado.