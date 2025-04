Vídeo: celular pega fogo no bolso de jovem em lanchonete de MG e explode

Um celular pegou fogo dentro do bolso da calça de uma jovem em uma lanchonete no município de Simonésia, na Zona da Mata, em Minas Gerais. Imagens captadas por uma câmera de monitoramento do estabelecimento registraram o incidente ocorrido na última quinta-feira (27/3). Veja o vídeo:

Conforme as imagens, a dona do aparelho, vestindo camisa branca, preparava-se para tirar uma selfie com uma amiga, quando ela percebeu a fumaça e o início das chamas. Imediatamente, a jovem retira o celular do bolso e o joga no chão, momento no qual o equipamento explode.

Apesar do susto, ninguém ficou ferido. Não há informações sobre o que teria causado o incidente com o celular.

Por que o celular pode pegar fogo ou dar choque?

Numa reportagem publicada pela BBC News Brasil, o engenheiro eletricista Edson Martinho explicou que carregadores e celulares geralmente são seguros — eles não são construídos para dar choque ou explodir.

O especialista ponderou que o risco de acidentes sempre existe, apesar de ser reduzido caso o carregador e a bateria do celular sejam originais e estejam em bom estado de conservação.

"Se houver falha no carregador, principalmente nos não originais, ou na própria bateria, pode ter problemas", complementou Martinho.

Em resumo, os carregadores de celular possuem um transformador e outros componentes que fazem a conversão da corrente elétrica alternada, que vem da tomada a 110, 127 ou 220 volts, para uma corrente contínua de 5 a 9 volts.

Essa tensão que chega ao aparelho (de 5 a 9 volts) é bem baixa e não costuma dar choques.

Os acidentes podem acontecer se os componentes do carregador responsáveis pela conversão da corrente elétrica estão com defeito — ou o dispositivo foi fabricado com peças de baixa qualidade.

Muitas vezes, para reduzir custos, fabricantes de carregadores "piratas" podem eliminar alguns dispositivos de segurança, que são instalados justamente para proteger o usuário.

Claro que o problema também pode estar nas outras partes desse sistema como, por exemplo, a instalação elétrica da casa ou o uso de benjamins e extensões de tomada.

