BH recebe primeira edição da Expo Intercâmbio

Belo Horizonte será palco da primeira edição da Expo Intercâmbio, evento que, em 26 de abril, visa conectar pessoas interessadas em programas e experiências internacionais. O encontro acontecerá das 14h às 18h, no BeFly Minas Centro.

Com entrada gratuita, as inscrições já estão abertas no site oficial (www.expointercabio.com). A exposição reunirá representantes de instituições internacionais que apresentarão seus programas, destinos e modalidades de cursos. Os participantes também poderão aproveitar palestras, estandes informativos e consultorias personalizadas, que facilitarão a escolha do programa mais adequado ao seu perfil.

Cristina Martins, sócia da Expo Intercâmbio, destaca a importância do evento como oportunidade única de aprendizado e interação com especialistas do setor. "Esperamos oferecer uma experiência enriquecedora, com informações valiosas e a chance de esclarecer dúvidas para que os participantes possam tomar decisões mais decisivas sobre seus planos", afirma.

A expectativa é que cerca de 500 pessoas, entre jovens adultos, profissionais e famílias, compareçam, segundo a organização. A maioria do público tem entre 15 e 30 anos e busca oportunidades de aprimoramento acadêmico ou profissional.

“O intercâmbio me proporcionou experiências únicas que sempre ficarão marcadas na minha memória”, relembra o estudante João Pedro Barroso, de 18 anos. "Além de ter garantido a fluência na língua inglesa, pude conhecer pessoas do mundo inteiro e aprender sobre diferentes costumes e culturas".

"Em 2023, fui para Ottawa, capital do Canadá, um lugar maravilhoso e cheio de vida. Fiquei por seis meses hospedado na casa de uma Host Family canadense. Foi incrível, aprendi muito, e eles aprenderam comigo também. Fiz viagens ocasionais para Toronto, Barrie e Victoria Harbour”, completa o jovem.

O crescimento do mercado de intercâmbio no Brasil tem sido notável. Em 2023, o setor gerou R$ 4,6 bilhões, com um aumento de 21% em relação ao ano anterior, segundo dados da Associação Brasileira de Agências de Intercâmbio (Belta). O segmento, que já movimenta bilhões de dólares globalmente, continua a se expandir, refletindo o crescente interesse de brasileiros por experiências internacionais.

Apesar da popularidade entre o público mais novo, a empresa ressalta que a oportunidade está aberta para todas as idades. Nesse sentido, o público de 50 anos ou mais tem contribuído significativamente para isso, com um avanço de 30% no número de intercâmbios, de acordo com o Student Travel Bureau (STB).

Esse é o caso de Sérgio Andrade Marques. Natural de Ubá, na Zona da Mata, e com 69 anos, o engenheiro eletrônico fez o intercâmbio a convite da filha, em 2024. “Achei muito interessante a empresa aceitar pessoas de faixas etárias mais avançadas. Foi uma excelente experiência”, diz. “Fomos na capital da Irlanda: Dublin. Tivemos a oportunidade de estudar pela manhã e passear pela cidade durante a noite. Nos fins de semana, aproveitamos para ir a outros locais via trem”, recorda.

O engenheiro dá um conselho para quem está pensando em fazer: “Faça! É superimportante se comunicar em inglês”.

Destinos como Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Austrália e Alemanha continuam entre os mais procurados, mas outros países como Irlanda, Nova Zelândia, Japão e Coreia do Sul também têm atraído a atenção de brasileiros em busca de educação de qualidade.

O simpósio é organizado pela Path Business & Marketing Solutions, uma consultoria especializada em educação internacional, com o objetivo de fomentar o aprendizado global.

Informações:

Evento: Expo Intercâmbio em Belo Horizonte (MG)

Data: 26 de abril de 2025

Local: BeFly Minascentro - Av. Augusto de Lima, 785. Entrada pela rua Guajajaras - Centro

Horário: 14h às 18h

Informações e inscrições (gratuitas): expointercambio.com

