O conceito de intercâmbio fornecido pelo dicionário on-line Dicio da língua portuguesa envolve relações (comerciais, culturais, educacionais, etc.) desenvolvidas de modo recíproco entre nações (ou instituições): intercâmbio estudantil; intercâmbio econômico. E, por extensão, a ação de permutar; trocar.

Especificamente na educação, intercâmbio refere-se a programas nos quais estudantes se transferem temporariamente para outro país, permitindo um enriquecimento acadêmico e experiências de vida por fomentar o entendimento intercultural e facilitar a troca de valores e conhecimentos entre diferentes culturas.

O artigo intitulado The Impact of Cultural Contact on Exchange Students’ Foreign Language Development de Samira EL-Asri e Abderrahim El Karfa, docentes da Universidade de Fez (Marrocos) explora como programas de intercâmbio cultural beneficiam os estudantes, principalmente no aprimoramento de suas habilidades linguísticas.

A pesquisa evidenciou que a imersão em diferentes culturas e o contato direto com falantes nativos são fundamentais para melhorar a proficiência e fluência linguística dos participantes. Durante essa experiência, os estudantes tiveram a oportunidade de praticar a língua estrangeira em contextos reais, o que enriqueceu suas habilidades de escuta, fala, leitura e escrita.

O artigo identificou que além de fortalecer as habilidades linguísticas, os intercâmbios culturais facilitam a adaptação sociocultural dos estudantes permitindo que se envolvam mais efetivamente com a cultura local, reduzindo barreiras de adaptação e a construção de relações interculturais eficazes.

Além disso, o intercâmbio exerce um impacto positivo, influenciando escolhas de carreira e crescimento pessoal. Por outro lado, oferece oportunidades para a troca de ideias e construção de amizades com indivíduos de diferentes origens.

Benefícios do intercâmbio cultural num ambiente competitivo e globalizado

O artigo Globalization and Education: Exploring the Exchange of Ideas, Values, and Traditions in Promoting Cultural Understanding and Global Citizenship de Eneida Zalli, PhD e docente da Universiteti Aleksander Moisiu na Albânia, explorou o impacto da globalização na educação, focando em benefícios dos programas de intercâmbio cultural para promover a compreensão cultural e a cidadania global entre os jovens.

A pesquisa identificou que a globalização proporcionou acesso a oportunidades educacionais internacionais, como programas de intercâmbio e estudos no exterior, permitindo aos estudantes vivenciarem diferentes culturas e sistemas educacionais. Esses programas imergem os alunos em ambientes diversos, promovendo uma compreensão profunda e formando cidadãos globalmente conscientes e empáticos.

O estudo também identificou que os intercâmbios culturais facilitam o diálogo e o compartilhamento de experiências entre estudantes de diferentes países, ampliando o entendimento cultural e a aceitação de diferenças. Além de desenvolver competências globais essenciais, capacita os alunos a interagirem em um ambiente global, promovendo inclusão, igualdade e justiça social.

A BELTA e os principais programas de intercâmbio cultural ofertados no Brasil

A BELTA - Brazilian Educational & Language Travel Association, é uma associação que reúne as mais importantes instituições brasileiras focadas em programas de intercâmbio. O objetivo da BELTA é orientar estudantes e profissionais sobre as melhores opções de cursos no exterior, oferecendo suporte e orientação para intercâmbios e formações internacionais. Entre os principais programas de intercâmbio ofertados no Brasil se encontram:

Cursos de idiomas: programas focados no aprendizado intensivo de línguas estrangeiras, muitas vezes acompanhados de experiências culturais no país de escolha.

Intercâmbio acadêmico: permite que estudantes do ensino médio (high school) ou universitário frequentem instituições de ensino no exterior, proporcionando uma imersão cultural completa.

Trabalho e estudo: oferece a oportunidade de combinar educação com experiências de trabalho, geralmente em setores como hotelaria ou turismo.

Voluntariado internacional: programas que permitem aos participantes engajarem-se em projetos comunitários ou de conservação ambiental em diversas partes do mundo.

Benefícios dos programas de intercâmbio

Segundo Maura Leão, diretora financeira da BELTA e CEO do Yázigi Travel, “os programas de intercâmbio cultural mais procurados atualmente são os programas de idioma, como inglês, espanhol, alemão, italiano, francês, para adolescentes de férias que combinam desenvolvimento em empreendedorismo, inovação e tecnologia, além de programas de idiomas complementados por uma área específica, como inglês com marketing, inglês com IA que promovem a fluência do idioma, a possibilidade de conhecer novas culturas e também de desenvolver habilidades importantes no mundo atual, como resiliência, flexibilidade e agilidade de pensamento”.

O escritor de finanças Diercio Ferreira, franqueado da unidade Yázigi Pampulha em Belo Horizonte-MG relata que “o intercâmbio cultural é uma experiência enriquecedora que transforma vidas, proporcionando uma perspectiva global ampliada, o desenvolvimento de habilidades pessoais e profissionais, a aquisição de novas habilidades linguísticas e uma apreciação mais profunda pela diversidade cultural. Ao investir em um intercâmbio cultural, os indivíduos, especialmente os jovens não apenas enriquecem seus currículos, como também expandem seus horizontes”.

