Lula concede maior honraria da cultura brasileira para Fernanda Torres

Na noite desta terça-feira (20/5), o Palácio Gustavo Capanema, no Rio de Janeiro, foi palco da cerimônia de entrega da Ordem do Mérito Cultural (OMC), a mais alta honraria concedida pelo governo brasileiro a personalidades que se destacam na promoção da cultura nacional. Entre os agraciados com a Grã-Cruz, a atriz Fernanda Torres, o cineasta Walter Salles e o escritor Marcelo Rubens Paiva, foram reconhecidos pelo impacto cultural do filme Ainda Estou Aqui.

O longa-metragem, dirigido por Salles e estrelado por Fernanda, é baseado no livro homônimo de Marcelo Rubens Paiva. A obra retrata a história da família Paiva após o desaparecimento do ex-deputado Rubens Paiva, assassinado durante a ditadura militar brasileira. O filme conquistou o Oscar de Melhor Filme Internacional, elevando o cinema brasileiro a um novo patamar de reconhecimento mundial.

Durante a cerimônia, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva destacou a importância da obra: “Walter Salles e Fernanda Torres, com o filme Ainda Estou Aqui, lançaram luzes sobre esse passado que não temos o direito de esquecer, e resgataram em muitos de nós o orgulho de torcer mais uma vez pelo Brasil.”

Além da Grã-Cruz da OMC, Marcelo Paiva recebeu das mãos do presidente Lula um selo postal especial lançado pelos Correios em homenagem a mãe dela, Eunice Paiva, figura central na história retratada no filme. Eunice foi uma defensora incansável dos direitos humanos após o desaparecimento do marido.

“Quem está aqui hoje não sou eu. Quem está aqui é Rubens Paiva e Eunice Paiva. Quem está aqui é a memória” , afirmou Marcelo ao receber a homenagem. "A cultura brasileira tem essa força, que é inacreditável, que ficou durante seis anos sob ataque, em silêncio, quase nas trevas. Por sorte, voltamos todos ao protagonismo."

A cerimônia também homenageou diversas outras personalidades da cultura brasileira com a Grã-Cruz da OMC. Alguns desses nomes são a primeira-dama Rosângela Lula da Silva, a Janja; Alcione; Alceu Valença; Arlindo Cruz; Milton Nascimento; Ney Matogrosso; Ary Fontoura; Laura Cardoso; Glória Menezes; e Xuxa Meneghel.

Suspensa desde 2019, a Ordem do Mérito Cultural foi retomada em 2023 e, neste ano, celebrou os 40 anos do Ministério da Cultura. A cerimônia marcou também a reinauguração do Palácio Capanema, que passou por uma década de restaurações. O evento simboliza um novo momento para a cultura brasileira, reconhecendo e valorizando aqueles que contribuem para a preservação e promoção da identidade nacional.