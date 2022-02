Programa de escola Cívico-Militar é aprovado em Uberaba

A Escola Municipal Professor José Geraldo Guimarães fica situada no bairro Pacaembu (foto: Prefeitura de Uberaba/Divulgação)

Em Uberaba, no Triângulo Mineiro, servidores, alunos maiores de 16 anos, do sexto ao nono ano, e pais de alunos menores de 16 anos da Escola Municipal José Geraldo Guimarães participaram, nesta quinta-feira (10/2), de audiência , sendo que quase 100% deles aprovaram a escola no Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares (Pecim), do Ministério da Educação (MEC) em parceria com o Ministério da Defesa.