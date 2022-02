Uberaba: sindicato se posiciona contra implantação de escola cívico-militar

A Escola Municipal Professor José Geraldo Guimarães foi a escolhida pela Secretaria de Educação de Uberaba para receber o Pecim (foto: Facebook/Divulgação)

Membros do Sindicato dos Educadores do Município de Uberaba (Sindemu) divulgaram, nesta quarta-feira (9/2), uma nota em suas redes sociais, com o título ‘Escola não é quartel!’, que se posiciona contra à implantação do Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares (Pecim) em Uberaba , no Triângulo Mineiro.

Diante da reação, a Secretaria de Educação de Uberaba vai realizar uma consulta pública nesta quinta-feira (10/2) com servidores, alunos do 6º ao 9º anos e pais de alunos da Escola Municipal Professor José Geraldo Guimarães, para que votem a favor ou contra a adesão da escola ao Pecim.

Conforme a Secretaria de Educação de Uberaba, os votos serão apurados ao final da consulta pública, a partir das 18 h.

Rejeição

Segundo o Sindemu, o Pecim reprime a liberdade que uma escola deve oferecer aos alunos, já que impõe várias restrições, que deverão prejudicar o desenvolvimento de crianças e adolescentes.

A nota destacou também que “nestes tempos atuais vivemos um cenário conservador na sociedade brasileira, e no caso a militarização das escolas públicas deve trazer um retrocesso com proporções assustadoras”.

No dia 14 de janeiro desse ano, Uberaba assinou o termo de adesão do Pecim, programa do Ministério da Educação em parceria com o Ministério da Defesa.