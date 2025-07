Defesa de Bolsonaro reage a medidas do STF: ‘Surpresa e indignação’

A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou, nesta sexta-feira (18/7), que recebeu com "surpresa e indignação" as medidas cautelares impostas pelo Supremo Tribunal Federal (STF), no âmbito da investigação que motivou operação da Polícia Federal (PF) em Brasília.

Em nota, os advogados sustentam que Bolsonaro "sempre cumpriu com todas as determinações do Poder Judiciário" e informaram que só irão se manifestar sobre o caso após terem acesso à decisão que determinou o uso de tornozeleira eletrônica, o afastamento das redes sociais e outras restrições.

As medidas foram autorizadas pelo ministro Alexandre de Moraes e incluem ainda o recolhimento domiciliar noturno e a proibição de contato com outros investigados e c diplomatas estrangeiros. A operação da PF também resultou na apreensão de cerca de 10 mil dólares na residência de Bolsonaro, valor já comunicado ao STF.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Leia a nota na íntegra

Nota da defesa do Presidente Jair Bolsonaro

A defesa do ex-Presidente Jair Bolsonaro recebeu com surpresa e indignação a imposição de medidas cautelares severas contra ele, que até o presente momento sempre cumpriu com todas as determinações do Poder Judiciário.

A defesa irá se manifestar oportunamente, após conhecer a decisão judicial.