‘Toc, toc, toc’: Joice Hasselmann recria meme em operação contra Bolsonaro

A ex-deputada federal Joice Hasselmann regravou o meme 'toc, toc, toc' que repercutiu nas redes sociais, nesta sexta-feira (18/7), após a operação da Polícia Federal (PF) contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). O vídeo famoso da ex-parlamentar foi gravado durante uma sessão na tribuna da Câmara dos Deputados, em 2022. Na nova versão, ela citou o ex-presidente.

No vídeo antigo, a então deputada se referia à prisão do ex-ministro da Educação do governo Bolsonaro, Milton Ribeiro, pela Polícia Federal, em junho de 2022, por suspeita de corrupção e lobby de pastores evangélicos na pasta.

“Toc, toc, toc. Três batidinhas na porta. Do outro lado, Bolsonaro pergunta: ‘quem é?’ e a resposta é “É a Polícia Federal”, diz a ex-jornalista no vídeo. Hasselmann também comentou que Bolsonaro estaria planejando uma fuga.

“Bolsonaro agora passa a usar tornozeleira eletrônica. Operação da PF também apreendeu dólares da casa do ex-presidente. Um passarinho me falou que tudo aconteceu pq Bolsonaro estaria planejando uma fuga. O Paraguai é bem ali…e de lá só Deus sabe”, escreveu nas redes sociais.

A operação contra Bolsonaro apura uma suposta tentativa de golpe de Estado. Além da tornozeleira eletrônica, o ex-presidente não poderá acessar redes sociais. Também há uma restrição para ele ficar em casa das 19h às 7h e foi proibido de se comunicar com embaixadores e diplomatas estrangeiros (não podendo se aproximar de embaixadas), nem com outros réus e investigados pelo Supremo.