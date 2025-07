O que a PF espera encontrar no telefone de Jair Bolsonaro

A Polícia Federal espera encontrar provas de que Jair Bolsonaro conspirou com o filho Eduardo Bolsonaro para atacar a soberania nacional e interferir no processo do STF sobre a tentativa de golpe de Estado por meio de ameaças do governo Donald Trump.

A PF apreendeu o telefone, um pen drive, US$ 14 mil e R$ 8 mil em espécie na casa do ex-presidente nesta sexta-feira, 18.

As mensagens do telefone de Bolsonaro poderão indicar se ele, que foi o único alvo da operação de hoje, organizou ou pediu a Eduardo a interferência de Trump na economia brasileira.

Eduardo, no dia 9 de julho, disse que as sanções anunciadas por Trump a produtos brasileiros eram fruto do diálogo dele, desde fevereiro deste ano, com a Casa Branca.

A Procuradora-Geral da República foi taxativa ao afirmar que Bolsonaro “confessou sua consciente e voluntária atuação criminosa” e que agiu em conjunto com Eduardo para submeter o STF e a economia brasileira aos Estados Unidos.

Moraes concordou e escreveu em sua decisão que pai e filho fizeram “flagrantes confissões da prática dos atos criminosos”.

O ministro do STF acolheu todos os argumentos da PGR e citou também uma relação financeira de Bolsonaro com a atuação do filho. O ex-presidente já afirmou abertamente que é ele quem sustenta a estadia do filho nos Estados Unidos.